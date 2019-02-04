Доходность UST10 резко выросла после выхода сильного отчета по рынку труда. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда оказался неожиданно позитивным: в январе прирост числа рабочих мест составил 304 тыс. – это максимум почти за год, правда, результаты за декабрь были значительно пересмотрены вниз (с 312 тыс. до 222 тыс.), но в общей сумме прирост оказался на 49 тыс. выше ожиданий. Что касается безработицы, то она при этом неожиданно выросла – с 3,9% до 4% – за счет увеличения доли участия населения в рабочей силе. Почасовой рост оплаты труда замедлился до 0,1% месяц к месяцу, но за счет пересмотра статистики за предыдущий месяц год к году показатель, как и прогнозировалось, составил 3,2%. В целом же с учетом шатдауна, который длился практически весь январь, отчет оказался очень позитивным. В пятницу экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что Дональд Трамп оптимистически оценивает результаты прошедших на прошлой неделе переговоров, отмечается прогресс, но стороны по-прежнему еще далеки от заключения сделки. Напомним, что новый раунд переговоров запланирован на середину февраля, притом что крайний срок для заключения новой сделки – 1 марта. Доходность UST10 в пятницу большую часть дня держалась на уровне 2,63%, а вечером резко выросла – на 6 б.п. до 2,69% после публикации отчета по рынку труда и сейчас остается на этом уровне. Курс евро к доллару почти не изменился. Цены на нефть, получив поддержку со стороны данных по рынку труда, ускорили рост и в итоге поднялись до 62,9 долл./барр. Сегодня ожидается публикация данных по промышленным заказам и заказам на товары длительного пользования. На этой неделе наиболее важным событием на глобальных рынках может стать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в среду (6 февраля).

Суверенные евробонды РФ завершили последний день рабочей недели заметным падением котировок. В пятницу утром внешний фон для российских евробондов казался позитивным благодаря тому, что доходность UST10 еще накануне вечером упала уже до отметки 2,63%. Однако сильное снижение доходностей гособлигаций США не поддержало котировки российских бумаг, и они, напротив, стали снижаться на открытии торгов. Позже падению также способствовал отчет по рынку труда Соединенных Штатов, который оказался неожиданно сильным и вызвал скачок доходности UST10, который, впрочем, сопровождался заметным ростом нефтяных цен. В результате российские еврооблигации практически полностью растеряли свой максимальный с начала года рост котировок накануне – длинные евробонды подешевели на 0,6–1 п.п., среднесрочные – на 0,3–0,5 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой поднялись в среднем на 5 б.п., что хуже большей части бумаг других ЕМ, которые преимущественно завершили день в плюсе. По итогам недели котировки большинства российских облигаций изменились незначительно, тогда как длинные RUSSIA’47 (YTM 5,4%) и RUSSIA’43 (YTM 5,2%) выглядели хуже других выпусков, потеряв 0,6–0,7 п.п. от номинала. Пятилетний CDS-спред России в пятницу умеренно расширился до 135 б.п. с локального минимума 130 б.п. В целом такая умеренная коррекция на рынке кажется нам вполне оправданной, учитывая, что позитивные факторы для российских бумаг уже по большей части исчерпаны и значительного потенциала для дальнейшего снижения доходностей сейчас не наблюдается.

Предстоящая неделя должна быть спокойной, событий запланировано немного, поэтому вполне вероятно, что мы можем увидеть нейтральную динамику российских евробондов. В корпоративном сегменте потери были менее значительными. Корпоративные бумаги в пятницу тоже дешевели, однако их потери были чуть меньше, чем у суверенных бумаг. Так, в нефтегазовом секторе котировки снизились на 0,1–0,2 п.п., и только длинные евробонды Газпрома потеряли чуть больше – по 0,3 п.п. Примерно такие же результаты показали и еврооблигации госбанков – небольшое падение в пределах 0,2 п.п. от номинала. При этом стоит отметить суборды Сбербанка, которые на прошлой неделе смогли заметно подорожать на новости об исполнении колл-опциона по выпуску SBERRU’24. В результате SBERRU’22 (купон 5,125%, YTM 5,1%) и SBERRU’23 (YTM 5,2%) прибавили в цене 1,1–1,3 п.п., а спред SBERRU’22 (купон 5,125%, YTM 5,1%) к старшему SBERRU’22 (купон 6,125%, YTM 4,8%) сократился до 35 б.п., что чуть ниже среднего уровня за год. Евробонды металлургов в пятницу тоже потеряли 0,1–0,2 п.п. В телекоммуникационном и транспортном секторах наблюдалась аналогичная динамика. Сегодня внешний фон нейтральный: цены на нефть и доходность UST10 утром стабильны. На этой неделе китайский рынок будет закрыт в связи с празднованием нового года, остальные азиатские площадки сегодня в плюсе, котировки фьючерсов на американские индексы меняются слабо.