Фондовые индексы США завершили сессию 1 февраля нейтрально. S&P500 вырос на 0,09%. Отчетность компаний оказывала в основном положительное влияние на динамику биржевых торгов.

Январь стал сотым подряд месяцем, в котором был зафиксирован рост занятости. Кроме того, устойчивое повышение заработной платы наблюдается уже на протяжении шести месяцев. Средний уровень оплаты труда поднялся как минимум на 3% по сравнению с результатом, показанным годом ранее. На данном фоне после незначительного укрепления котировки доллара ослабли. Основная валютная пара EUR/USD закрылась нейтрально — около $1,1450.

Индекс S&P 500 удержался на уровне в 2700 пунктов благодаря уменьшению опасений инвестсообщенства по поводу замедления экономического роста США на фоне сильных данных статистики по рынку труда. Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 304 тыс., значительно превысив прогноз, предполагавший результат 168 тыс. Уровень безработицы в декабре достиг 4% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, что объясняется временной приостановкой работы правительства.

Внешний фон неоднозначен. Азиатские индексы закрылись в плюсе в преддверии празднования Нового года по лунному календарю. Европейские фондовые площадки торгуются разнонаправлено. Давление на них оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении Brexit. В случае жесткого варианта выхода Великобритании из Евросоюза могут произойти серьезные сбои в экспорте входящих в него государств.

Спрос на безопасные активы умеренный. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США поднялась до 2,70%. Золото при этом дешевеет. Нефть марки Brent торгуется выше $63 за баррель. Таким образом, на рынке присутствует аппетит к риску.

Фьючерсы указывают на нейтральное открытие как для S&P500, так и для Dow Jones Industrial Average. После обновления индексами максимумов впереди важные уровни сопротивления, которые необходимо преодолеть для продолжения «бычьего» движения. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 продолжит попытки закрепления выше 2700 пунктов.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по объему промышленных заказов за ноябрь. Консенсус предполагает рост показателя, и это уже учитывается рынком, поэтому заметное влияние статистики на настроения инвесторов маловероятно.

Отчетность за четвертый квартал 2018-го сегодня до открытия основной сессии представят Sysco, у которой ожидается снижение прибыли, а также MTS Systems. После закрытия квартальные результаты обнародует Alphabet, прогнозируется рост ее прибыли.