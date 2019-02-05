Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный. После насыщенной прошлой недели начало новой проходит довольно спокойно. В отсутствие прочих важных событий западные инвесторы ориентировались прежде всего на положительные корпоративные отчеты и ожидания смягчения политики ФРС, на фоне чего индексы США завершили день в плюсе. После закрытия рынка отчет представил Google. Первая реакция на него оказалось негативной – на постмаркете акции компании снизились на 3%. В лидерах рынка, прибавляя 2.5%, находился Apple. Инвесторы считают, что стратегические решения руководства, в частности снижение цен на продукцию в странах с ослабевшими валютами, положительно скажется на продажах уже в ближайшей перспективе.

Великобритания активно готовится к худшему варианту по выходу из ЕС. Если сделка заключена не будет, то Лондон введет упрощенный режим ввоза товаров из ЕС. Как мы и предполагали, фунт продолжает снижаться к доллару и евро после второго неудачного голосования на прошлой неделе. Потенциал снижения сохраняется, так как про уступки со стороны Брюсселя пока ничего не известно.

По информации Bloomberg, за январь облигации развивающихся рынков привлекли больше средств, чем за 8 месяцев 2018 года, что подтверждает тезис о первостепенном влиянии внешних факторов на рубль и российские облигации в начале года. При этом внутренних причин для роста по-прежнему не много.

Росстат сообщил об итоговом росте ВВП РФ на 2.3% в прошлом году, что могло стать позитивным фактором, однако участники рынка реагировали довольно сдержанно, так как предварительные оценки ЦБ и Минэкономразвития заметно отличались в меньшую сторону.

Сегодня стартует сезон корпоративных отчетов на российском рынке. Первыми результаты представят «Роснефть» и «Северсталь». Ожидаем, что обе компании значительно превзойдут показатели 2017 года, что отчасти уже заложено в цены акций. В преддверии отчета совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить дивиденды 32.08 руб. за 4 кв. 2018. Дивдоходность «металлурга» остается рекордной, поэтому уровень 1100 может быть достигнут в ближайшее время.

Провайдер MSCI сообщил, что после снятия санкций компании Rusal и En+ могут быть включены в индексы, что стало локальным поводом для покупок. Рекомендуем дождаться результатов 2018 года, чтобы оценить влияние санкций на бизнес и сроки восстановления операционной деятельности, после чего принимать решение о покупке.