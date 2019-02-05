Рост IT, услуг связи и промышленности в понедельник увеличил основные иностранные индексы на +0,7%: S&P 500 — до 2724,87; Dow 30 – до 25239,37. В числе лидеров повышения — Apple, Boeing, Microsoft, Coca-Cola, Nvidia, Adobe. Китайский новый год Земляной Свиньи поднимает с земли широкий спектр бумаг. +11% в год – таков прогноз доходности фондовых индексов в этом году.

Сегодня послание Д.Трампа «О положении страны». Консенсус на то, что речь пойдёт о мигрантах и стене. Ожидания увеличивали доходность трежерис до 2,71% перед аукционами на этой неделе, вытаскивали цену нефти к $62 и поддерживали золото у $1315 перед речью главы ФРС завтра.

Вчера отчитался Alphabet. Падение цен на рекламу на 29% в год при увеличении издержек, в том числе на получение трафика до 23% от выручки с рекламы, хотя в отношении к общему показателю снижение с 20% до 19%. Резкое превышение ожиданий по капвложениям, $7 млрд против $5,6 млрд, и падение операционной рентабельности до 21% с 23% в том же периоде годом ранее. Продажи Waymo не дотянули до консенсуса, в категории «другая выручка» (облако) прирост на +31%.

29-го января Biogen отчитался о росте продаж на +10% в год и спрогнозировал ещё +2% в 2019-м. Отрицательный сюрприз в этих обстоятельствах стал менее вероятен. Событиями 2019-го будут сигналы о ходе испытаний. В начале 2020-го выйдут итоги тестов фазы 3 терапии Альцгеймера. Пока до 2,0-2,5% портфеля может быть целесообразно держать в бумаге в качестве ставки на прорыв, которого так давно ждут.

От биржи в этом году ждут +11%, но есть компании, способные показать больше или меньше. Например, вчера вышла отчётность Alexion (потенциал +14%-+16%) о росте выручки в 2018-м на +16% и прогнозе на рост на +14% в 2019-м. Без единовременных издержек EPS в 2018-м выросла на +35%, и в 2019-м прогнозируется увеличение на +16%. В активе компании — рекорд продаж на старте от запуска экулизумаба и снижение НИОКР на 12%, в пассиве – мало кандидатов в лекарства, редкость проявлений, от которых она лечит, и инвестировать в их лечение только предстоит убедить на дне инвестора 20 марта.

Из важной отчётности Allstate, Electronic Arts, Estee Lauder, Walt Disney 5-го февраля, 21st Century Fox, Regeneron, General Motors 6-го, News Corp, Metlife — 7-го числа. Вчера вышли данные по заказам в обрабатывающей промышленности в США за ноябрь, задержанные шатдауном. После падения в октябре на 2,1%, этот показатель снизился на 0,6%. Производственный индекс ISM в январе неожиданно увеличился до 56,6 пункта, сегодня аналог для непроизводственной сферы.

Год Свиньи обещает поддерживать инвесторов в буйном и весёлом настроении, заставит искренне радоваться всему происходящему и проявлять задиристый склад характера. Как сказано в гороскопах, земляная свинья с энтузиазмом бросается в авантюры и редко задумывается о последствиях. Копилка не любит транжир.

Шансы на скорую рецессию в США оцениваются в 26%. В последний раз так было в январе 2016 года, и после этого S&P вырос с 2000 пунктов почти в 1,5 раза за 2 года.