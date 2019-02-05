Банковский сектор вступил в финальную фазу очередного периода усреднения резервов. Уже в пятницу банки разместили 400 млрд руб. на однодневных депозитах в ЦБ, что для регулятора послужило сигналом к началу операций тонкой настройки по стерилизации избыточной ликвидности. В результате Банк России в понедельник объявил аукцион однодневных депозитов с лимитом 1,3 трлн руб. Установленный лимит был выбран полностью, что помогло ослабить понижательное давление на ставку однодневного валютного свопа. На протяжении большей части дня последняя держалась на уровне 7,54%, в результате чего ее средневзвешенное значение повысилось на 9 бп относительно пятницы. Вечером стоимость однодневного валютного свопа подскочила до 8,76%, но к тому моменту регулятор уже покинул рынок, поэтому ни одним из инструментов постоянного действия банки не воспользовались. Возможно, ставка RUONIA также уже ниже уровня 7,6%, на котором она держалась последние пару дней. Хотя отметим, что в предыдущие дни ее динамика заметно расходилась с движениями в однодневном валютном свопе. На прошлой неделе однодневный базис периодически опускался в отрицательную зону, но мы полагаем, что это скорее признак некоторой фрагментации рублевой ликвидности на рынке, а не индикатор ухудшения ситуации с валютой. По нашим оценкам, в результате вчерашнего аукциона тонкой настройки баланс средств банков на корсчетах в ЦБ сократился до 0,9–1,0 трлн руб., что, тем не менее, должно сохранить небольшой запас относительно требуемого уровня усреднения корсчетов. Соответственно, сегодня мы ожидаем, что ЦБ проведет еще один депозитный аукцион тонкой настройки.

Другие ставки вчера росли. Трехмесячная ставка MosPrime подскочила на 4 бп (до 8,62%), потянув за собой ставки процентных свопов, которые по всей длине кривой повысились на 1–3 бп. Стоимость 1x4 FRA выросла на 6 бп (до 8,82%), притом что котировки остальных FRA не изменились. Наклон кривых NDF и кросс-валютных свопов немного уменьшился за счет повышения коротких и среднесрочных ставок на 4–6 бп.