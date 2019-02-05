Вчера вечером в США была опубликована статистика по промышленным заказам и заказам на товары длительного пользования за ноябрь. Оба показателя оказались гораздо слабее ожиданий – первый снизился на 0,6%, второй вырос на 0,7%, – но поскольку публикация вышла с задержкой из-за шатдауна, она во многом утратила актуальность и рынки на нее не отреагировали. Доходность UST10 в первой половине дня держалась вблизи 2,69%, а после открытия бирж в Соединенных Штатах начала быстро расти и достигла 2,73%, вернув, таким образом, потери, понесенные на результатах заседания ФРС. Курс евро к доллару вчера немного снизился, до 1,143. Причинами ослабления европейской валюты относительно американской, вероятно, оставались пятничный отчет по рынку труда США и заявления президента Трампа об успешном ходе переговоров с Китаем по торговле. Цены на нефть вчера были весьма волатильны – поднимались до 63,5 долл./барр., затем опускались до 61,5 долл./барр., а по итогам дня остались почти без изменений на уровне 62,8 долл./барр. Поддержку им оказывали сообщения о проблемах с нефтяными поставками из Венесуэлы в США из-за санкций.

Сегодня вечером выйдут данные о недельном изменении запасов нефти в Соединенных Штатах от API. Рынок ждет роста на 1,5 млн барр., однако оценки очень сильно разнятся.

Сегодня в центре внимания вновь будет шатдаун. На днях комитет, состоящий из представителей двух партий, обсуждал проблему предоставления финансирования для строительства стены на границе с Мексикой, однако демократы пока не готовы пойти на компромисс, поэтому риск новой приостановки работы правительства после 15 февраля сохраняется. Также в силе остается угроза введения чрезвычайного положения, которое позволило бы Трампу получить финансирование в обход Конгресса. Сегодня президент США выступит с традиционным обращением к нации и, вполне вероятно, затронет тему строительства стены. В Европе выйдут данные по розничным продажам.