. ММК 7 февраля 2019 опубликует финансовые результаты за 4К18.

Мы ожидаем, что снижение продаж готовой продукции на 4% кв/кв и падение средних цен реализации на 5% окажут давление на финансовые результаты ММК: мы прогнозируем, что выручка составит $1 907 млн (-9% кв/кв, —2% г/г), EBITDA — $526 млн (-22% кв/кв, —11% г/г), рентабельность упадет на 4.5 пп кв/кв (27.6%), а чистая прибыль сократится до $292 млн (-27% кв/кв, —22% г/г).

Мы предполагаем, что FCF отразит слабую динамику EBITDA, упав на 31% кв/кв до $249 млн (x2 г/г); при коэффициенте выплат 100% FCF, дивиденды за 4К18 могут составить $0.29/GDR, что соответствует доходности 3.3%.