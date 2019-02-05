За последнюю торговую неделю с 25 января по 1 февраля индекс Мосбиржи прибавил еще 1% и остановился на отметке 2521 пункт. По итогам января индекс прибавил 6,4% и продолжает обновлять рекорды. К сегодняшнему дню рублевый индикатор прибавляет еще порядка 1% и вплотную подбирается к отметке в 2550 пунктов.

Основной драйвер – приток иностранных средств как на рынок акций, так и в облигации РФ на фоне того, что вопрос с санкциями на новый госдолг пока, по мнению инвесторов, потерял актуальность. По данным EPFR, совокупный чистый приток средств в российские активы за неделю с 24 по 30 января составил около $240 млн.

Тем не менее мы достаточно осторожно смотрим на этот рост, поскольку «горячие» деньги обычно имеют свойство очень быстро уходить с рынка при появлении негатива. А неопределенность с введением санкций по-прежнему сохраняется. Кроме того, нефть марки Brent пока стабилизировалась в диапазоне $61-62 за баррель и не склонна к новым рекордам, особенно учитывая продолжающийся рост добычи в США.

В свою очередь, официальный курс рубля за неделю вырос на 0,4%, также оставаясь пока в пределах достаточно узкого коридора 65-66 руб./$, что, по мнению экспертов, сейчас является нижней границей диапазона в 65-70 руб./$, характерного для текущей цены на нефть и ситуации в экономике. На наш взгляд, на ближайшем заседании ЦБ сохранит текущую ставку, поскольку январский уровень инфляции укладывается в прогнозные значения.

Поэтому мы рекомендуем занимать взвешенную позицию по рискам и диверсифицировать портфель как по валюте, так и по типу активов. Восстановление облигаций после просадки в конце прошлого года и ожидание снижения ставки ЦБ во второй половине года вновь возвращают привлекательность фондам облигаций, которые остаются якорным активом для сбалансированного портфеля. Российские акции – это возможность получить высокую дивидендную доходность и поучаствовать в росте рынка. А валютные активы, скажем, фонды иностранных акций, – это ставка на рост американского рынка и защита от ослабления рубля.

После объявления главой ФРС нового осторожного подхода к повышению ставки, риски рецессии в ближайшие годы снизились, и рынок американских акций получил новый повод для роста. Отчетности американский компаний хотя и были неравномерными, тем не менее однозначно показали, что риски скорой рецессии сильно преувеличены. Компании сектора высоких технологий и интернета Apple, Facebook, Alibaba представили отчеты и прогнозы, которые понравились инвесторам. Результаты Amazon, Microsoft и Google были чуть менее впечатляющими, но тем не менее ни один отчет не разочаровал. Глава ФРС Пауэлл ссылался на противоречивые тенденции в мировой экономике, одной из таких стоит признать ситуацию в Китае. Многие местные компании в своих прогнозах указывают повышенные риски замедления роста экономики, что может повлиять на многие рынки, в частности, сырьевых товаров.