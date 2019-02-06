Перед открытием российского рынка внешний фон оцениваем как нейтральный. Индексы США закрывают в плюсе уже 5 день подряд на фоне положительной корпоративной отчетности и мягкой риторики ФРС. Google, отчет которого изначально был воспринят негативно, также активно выкупали в ходе вчерашних торгов. Начало года получается весьма сильным, что отчасти связано со стимулирующими мерами Китая, который поступательно увеличивает ликвидность национальных рынков, способствуя притоку капитала и на ведущие западные площадки. Тем не менее, сохраняется целый ряд рисков, которые могут вызвать коррекцию в краткосрочной перспективе. Прежде всего, инвесторы следят за торговыми переговорами США и Китая. До 1 марта остается немного времени, поэтому по ключевым вопросам нужно договариваться уже сейчас.

Поэтому при отсутствии конкретики по итогам встречи делегаций в Пекине в середине месяца, инвесторы начнут фиксировать позиции. 15 февраля истекает срок временного бюджета США, вопрос со строительством стены также должен быть урегулирован к этому моменту, чтобы не начался очередной шатдаун. Наконец, сохраняется вероятность военного вмешательства в Венесуэле, хоть она и является довольно низкой. Ключевым уровнем по S&P500 сейчас выступает 2800 – это цель для закрытия спекулятивных покупок.

Завтра состоится встреча в Брюсселе в рамках переговоров по Brexit. При этом в Великобритании министры обсуждают возможность переноса выхода из ЕС с 29 марта на 24 мая 2019 года. На наш взгляд, это является основным сценарием, так как переговоры рискуют затянуться, а жесткий сценарий для Лондона неприемлем.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта купит валюту в рамках бюджетного правила на 194 млрд. руб., то есть ежедневный объем закупок составит примерно 9.7 млрд. руб. Это меньше, чем в начале года, поэтому при сохранении благоприятной конъюнктуры рубль способен на дальнейшее укрепление. Оценить спрос на российскую валюту можно будет сегодня в ходе аукционов по размещению ОФЗ.

Роснефть и Северсталь представили ожидаемо сильные отчеты, поэтому рост нефтедобывающей компании на 4.26% связываем с повышением рейтинга от S&P с «ВВ+» до инвестиционного «ВВВ-», а также вероятным началом buy-back в этом году. Северсталь улучшила ключевые показатели, но в 2019 сосредоточится на удержании нынешних объемов продаж из-за прогнозируемого снижение спроса на внутреннем рынке. Сегодня «День инвестора» проведет Энел Россия.