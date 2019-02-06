Что касается альтернатив вложениям в бумаги высокой капитализации, то 15 февраля в США возможны шатдаун или режим ЧС. Последнее крупное pre-IPO перед ним – это аналоги европейских скоростных железных дорог от Р. Брэнсона Virgin Trains USA 13 февраля.

У жителей Майами тоже есть желание отдыхать с детьми в Диснейленде, и среди актёров Лос-Анжелеса — потребность отдыхать в Неваде. Так что спрос на новую дорогу очевиден кругу потенциальных инвесторов.

В Великобритании у Брэнсона есть аналогичная компания, приносящая $1,5 млрд выручки и 55% рентабельности EBITDA с 257 км железных дорог. Теперь стройка в Майами и потом в Неваде. Успешные аналоги от Amtrak в других регионах США показывают рентабельность по EBITDA 37% и 47%, но протяжённость у него 893 км. Первая очередь дорог на юге США со сдачей в 2022 году имеет протяжённость 298 км, вторая увеличит длину до 378 км. В ближайшем будущем планируется соединить Лас-Вегас и Южную Калифорнию (434 км).

Согласно проекту, железные дороги Брэнсона дешевле своих замен. В 2,5 раза дешевле перелёта из Лос-Анжелеса в Неваду. На 30% дешевле поездки с пляжей Майами в Disneyland г. Орландо. При этом по скорости не уступают платным дорогам и позволят добираться из Голливуда в казино в 2 раза быстрее привычных способов.

Сходил на road show Virgin Trains USA. Там обещают $1,3 млрд выручки и $1,1 млрд EBITDA при оценке стоимости на pre-IPO $2,8-3,2 млрд. Финансовые показатели дисконтируются, так как достроить все запланированные дороги хотят только через 5 лет, но всё равно цифры замечательные. Если не учитывать долговой нагрузки, они частично обосновывают стоимость компании по сравнению с Kansas City, Union Pacific, а по акционерному капиталу она уже сопоставима с China Railway.

Сегодня нельзя гарантировать скорость строительства, но оно форсируется и приносит не только убытки, но и первые продажи, так как во Флориде уже заработала небольшая ветка этого транспорта.

В Америке до сих пор сравнительно мало скоростных железных дорог. Не то чтобы их станет намного больше от этой компании, просто она планирует строиться вокруг Флориды и Невады с Лос-Анжелесом. Там на этот транспорт высокий спрос, вместо метро тоже электрички, и ездить на железной дороге в привычке, а пробки местами дольше московских. Среди организаторов размещения — J.P. Morgan, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch.

При стоимости $3 млрд Virgin Trains USA – это Uber где-то в середине пути. Потенциал роста определяется суммой ожидаемых затрат. На ветки во Флориде потрачено $2,0 млрд, в Тампу планируется вложить $1,7 млрд, в Лас-Вегас — $3,6 млрд. Суммарно уже $7,3 млрд! Ну и как это может стоить всего $3 млрд? Только за счёт того, что в процессе постройки придётся, естественно, привлечь ещё капитал. Лично мне представляется, что проект необычен по долгу и ожидаемой EBITDA, хотя управляющие в целом против авантюр и «за» то, чтобы переждать пару интересных IPO.



