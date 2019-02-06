Вчера Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) сообщил о том, что планирует в течение 60 дней повторно объявить обязательное предложение о выкупе акций у миноритариев своей дочерней компании GTH. В его рамках Veon может выкупить до 1 млрд 998 млн акций GTH, или 42,3% ее акций, по цене 5,3 EGP/акция (0,31 долл./акция), что предполагает премию в размере 16% к текущей цене. Таким образом, если в выкупе примут участие все миноритарные акционеры, Veon может потратить около 600 млн долл. После выкупа предполагается сделать GTH частной компанией.

GTH объединяет мобильные активы Veon в Пакистане, Алжире и Бангладеш с суммарной абонентской базой 98,7 млн абонентов. В 2017 г. Veon уже объявил об обязательном предложении миноритариям о выкупе их акций по цене 7,9 EGP/акция. Но в итоге компания так и не получила разрешения на проведение выкупа от Египетского финансового регулятора, и летом 2018 г. предложение было отозвано.

Упрощение корпоративной структуры позитивно для акций компании. Возможное увеличение доли в GTH приведет к некоторому росту долговой нагрузки компании, но лишь в незначительном объеме – приблизительно на 11% относительно конца 3 кв. 2018 г. В случае успешного выкупа Veon сможет еще больше упростить свою корпоративную структуру в соответствии со стратегией, принятой в прошлом году. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции Veon.