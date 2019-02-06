Вчерашняя торговая сессия ознаменовалась очередными покупками ОФЗ – кривая опустилась еще на 2-5 бп в доходности. Но внимание, вполне закономерно, к себе привлекло объявление Минфином параметров сегодняшних первичных аукционов. Если выставленные на аукционы выпуски более-менее совпали с ожиданиями рынка – 20 млрд руб. «новой» 7.5-летней серии 26226 и 15 млрд руб. «старой» 15-летней серии 26225 – то весьма неожиданным стал пассаж о том, что со следующей недели Минфин может отказаться от спецификации предельного объема заимствований каждую неделю. Таким образом, итоговый объем размещения будет определяться в зависимости от объема поданных заявок и указанной доходности.

Даже если новая схема приведет к еще большей волатильности итогов аукционов между успешными и провальными неделями, мы склонны воспринимать идею позитивно. Следуя предложенной логике, Минфин сможет абсорбировать больше спроса в удачные дни – и чуть снизить уровень негативного сигнала рынку в дни неудачных аукционов, тем самым, обретая больше гибкости. Конечно, при прочих равных, участникам первичных аукционов будет труднее рассчитывать на рост бумаг на вторичном рынке сразу после аукционов, куда прежде устремлялся неудовлетворенный спрос.