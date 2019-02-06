Вчера завершился очередной период усреднения резервов. ЦБ РФ решил провести еще один депозитный аукцион тонкой настройки сроком один день, дав банкам возможность оставить на однодневных депозитах все 1,3 трлн руб., размещенные накануне. Отсутствие на рынке значительного объема свободной ликвидности привело к небольшому повышению ставки однодневного валютного свопа. Ее средневзвешенное значение по итогам сессии составило 7,64% (+10 бп), однако перед самым закрытием торгов она резко упала до 6,20%. Ставки однодневного межбанковского репо под залог ОФЗ показали более существенный рост, который в большинстве случаев составил 15–20 бп. Ставка RUONIA в понедельник опустилась до 7,50% (-10 бп), в результате чего однодневный базис поднялся чуть выше нуля.

Сегодня начинается новый период усреднения, а это значит, что спрос на однодневную ликвидность должен вырасти. Объем средств, размещенных банками на недельных депозитах в ЦБ, вчера сократился всего на 102 млрд руб. Соответственно, сегодня, после проведения всех расчетов, остатки на корсчетах должны восстановиться до 2,45–2,50 трлн руб., что является весьма средним уровнем для начала периода усреднения. Также следует отметить, что вчера ЦБ опять не проводил аукционы по размещению КОБР; насколько мы понимаем, новый выпуск с погашением в мае будет предложен участникам рынка на следующей неделе. Как следует из оценок ЦБ, на этой неделе поддержку уровню ликвидности должен оказать приток средств из бюджета. В то же время объем наличных денег в обращении должен вырасти. В связи с этим мы полагаем, что значение ставки RUONIA будет находиться в районе 7,6–7,65%.

Другие ставки денежного рынка вчера торговались разнонаправленно. 3-месячная ставка MosPrime продолжила понемногу двигаться вверх, прибавив еще 1 бп и закрывшись на отметке 8,63%. Длинные ставки FRA выросли на 3 бп, в то время как ставки процентных свопов повысились в среднем на 2 бп. Между тем кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 3 бп, а 3-месячная ставка NDF скорректировалась до 7,57% (-23 бп).