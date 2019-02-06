Вчера Северсталь (CHMF RX – без рекомендации) опубликовала консолидированные финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО, которые оказались немного лучше консенсус-прогноза по EBITDA. В 4 кв. выручка выросла на 1,1% до 2,1 млрд долл., EBITDA – на 3,4% до 794 млн долл., рентабельность по EBITDA – на 0,9 п.п. до 38%. Чистая прибыль увеличилась на 27% до 578 млн долл., при этом неденежный убыток от курсовых разниц составил 165 млн долл., а восстановление обесценения – 68 млн долл. За 12 мес. 2018 г. выручка, EBITDA и чистая прибыль прибавили 9%, 22% и 51% соответственно.

Снижение свободного денежного потока из-за роста капзатрат и увеличения оборотного капитала. Дивизион «Северсталь Ресурсы» показал лучшую динамику основных показателей по сравнению со стальным дивизионом. Общий долг по итогам квартала уменьшился на 2% до 1,46 млрд долл., тогда как чистый долг вырос до 1,2 млрд долл. на конец 2018 г. (3 кв. 2018 г. – 438 млн долл.) отчасти из-за выплаты дивидендов в 4 кв. 2018 г. При этом уровень долговой нагрузки остался низким (0,4х по коэффициенту Чистый долг/EBITDA за 12 мес.). Свободный денежный поток сократился более чем в два раза до 233 млн долл., в первую очередь вследствие роста капитальных затрат и сезонного увеличения оборотного капитала. Денежные потоки на капитальные инвестиции составили 224 млн долл., увеличившись на 33% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом за 12 мес. 2018 г. капвложения выросли на 16% до 688 млн долл.

Дивиденды за 4 кв. составили 32,08 руб./акция. Как было объявлено на дне инвестора в ноябре 2018 г., в этом году Северсталь планирует увеличить инвестиционную программу до 1,45 млрд долл. (рост более чем в два раза год к году), которая большей частью будет направлена на обновление мощностей первого передела. Вчера компания объявила о планах создать СП (51/49%) с компанией Tenaris для строительства завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента (OCTG) в Сургуте. Ожидается, что предприятие будет построено в течение двух лет. Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. т продукции в год, оцениваются в 240 млн долл. Несмотря на снижение свободного денежного потока, дивиденды компании остаются высокими: совет директоров рекомендовал дивиденды за 4 кв. 2018 г. в размере 32,08 руб./акция (текущая доходность равна 3%, а размер выплат превысит уровень свободного денежного потока). Опубликованная отчетность, на наш взгляд, умеренно негативна для котировок акций компании.