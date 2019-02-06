Северсталь (BBB-/Baа3/BBB-) опубликовала в целом нейтральные финансовые результаты за 4 кв. 2018 г. по МСФО. Выручка повысилась на 1% кв./кв. до 2,08 млрд долл. в результате ее роста в сырьевом дивизионе на 20% до 563 млн долл., несмотря на падение на 3% до 1,8 млрд долл. в стальном.

В стальном дивизионе выручка оказалась под давлением мировой тенденции снижения цен на сталь (в среднем на 5% кв./кв.), а также сокращения продаж продукции с добавленной стоимостью (-4 п.п., отметим существенное наращивание реализации слябов (+62%) при сокращении продаж ТБД (-16%), листа с полимерным покрытием (-20%)) при небольшом увеличении объемов реализации (+2% кв./кв.). В сырьевом дивизионе росли в целом как объемы реализации (окатыши +15% за счет реализации в т.ч. складских запасов, концентрат коксующегося угля +9% благодаря повышению объемов производства на шахтах Заполярная и Комсомольская), так и цены на железную руду (+10-13% кв./кв., на коксующийся уголь снизились на 2% кв./кв.).

В итоге показатель EBITDA вырос на 3% кв./кв. до 794 млн долл.: его падение в стальном сегменте (-19%) было компенсировано ростом в сырьевом (+36%). Общая рентабельность повысилась на 0,9 п.п. до 38,1% (сырьевой дивизион продемонстрировал рост маржи на 7 п.п. до 61%).

Операционный денежный поток сократился на 29% кв./кв. до 452 млн долл. в основном в результате инвестиций в оборотный капитал (163 млн долл. (рост запасов и дебиторской задолженности) против высвобождения 18 млн долл. кв. ранее). Капвложения за кв. выросли на 26% до 224 млн долл., однако годовая цифра (688 млн долл.) не дотянула до плана (~790 млн долл.). При этом мы отмечаем существенный рост чистого долга за 4 кв. (почти втрое до 1,2 млрд долл.) в результате снижения накопленных денежных средств (на 826 млн долл. до 228 млн долл.) после выплаты дивидендов (в объеме 1 млрд долл.). Тем не менее, долговая нагрузка остается на низком уровне 0,39х Чистый долг/LTM EBITDA (0,14х на начало кв.).

Компания подтвердила начало нового инвестиционного цикла и рост капвложений вдвое до 1,45 млрд долл. в 2019 г., при этом пиковыми будут также и 2020-2021 гг., затем планируется снижение капзатрат до 900 млн долл. в 2022 г. и до 750 млн долл. в 2023 г. Основными проектами развития на эти годы станут строительство доменной печи №3, коксовой батареи №11, расширение производства плоского проката для улучшения ассортимента, а также наращивание производства на Яковлевском руднике (в 2018 г. на нем произведено 1,2 млн т жрс, в 2019 г. планируется увеличить производство на 1 млн т, в 2020 г. – еще на 1,6 млн т до 3,8 млн т). При этом дивидендная политика компании предусматривает выплату 100% от FCF, если долговая нагрузка <1,0х, и при расчете этого FCF будет браться «базовый» уровень инвестиций прошлых лет в 800 млн долл. Таким образом, для финансирования намеченной программы капзатрат в полном объеме (сверх 800 млн долл.) потребуются заемные средства, что приведет к повышению долговой нагрузки. Однако оно не будет критическим: по нашим расчетам, даже при достаточно консервативном сценарии отсутствия роста EBITDA привлечение нового долга на капзатраты за 3 года приведет к росту долговой нагрузки лишь до 1,0х.

Также вчера компания сообщила о создании СП с итальянской Tenaris (51% у Северстали, 49% у Tenaris) для строительства завода по производству сварных нефтепромысловых труб OCTG мощностью 300 тыс. т в год в Сургуте. Общие инвестиции в СП составят 240 млн долл. (компании будут их нести пропорционально своим долям в СП) в течение 2 лет, основные затраты начнутся со следующего года (они в capex пока не включены). Выход на рынок нефтегазовых труб для компании, на наш взгляд, выглядит вполне логичным, учитывая, что этот рынок намного перспективнее ТБД, спрос на которые зависит от крупных инфраструктурных проектов Газпрома (сейчас закупка труб по ним почти полностью завершена). Однако и конкуренция в этом сегменте достаточно высока. В основном в РФ производятся бесшовные OCTG, которые дороже сварных (крупнейший игрок — ТМК), но изготавливаются и сварные (ОМК модернизирует производство с 2016 г.). Преимуществом СП могут стать, например, технологии Tenaris по обработке швов и пр.

Спреды CHMFRU 21 (YTM 4,62%) и CHMFRU 22 (YTM 4,64%) к суверенной кривой по-прежнему остаются расширенными 100-120 б.п. (видимо, несмотря на снятие санкций с РУСАЛа, у инвесторов остаются опасения введения новых санкций в отношении крупных российских экспортеров). Среди краткосрочных выпусков мы обращаем внимание на VIP GTH 20 @ янв. 2020 г. c YTM 4,22%.