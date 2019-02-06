На постмаркете 5 февраля акции Walt Disney выросли на 0,5% на фоне публикации результатов за первый квартал 2019 финансового года.

Выручка компании снизилась с $15,35 млрд до $15,3 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. Значимое сокращение (-27%) показал сегмент развлечений, производящий видеоконтент и мультфильмы. Выручка медийной сети частично компенсировала это падение, поднявшись на 7%. Тематические парки Walt Disney остаются источником роста компании: выручка в данном сегменте увеличилась на 5%. Полагаю, что замедление экономики Китая отразилось на снижении посещаемости Shanghai Disneyland Resort. Между тем компания планирует открыть тематические аттракционы «Звездные войны», что, скорее всего, поспособствует увеличению числа посетителей.

Чистая прибыль Disney упала на 37%, до $2,79 млрд. Расходы компании выросли на 2,8%, до $11,89 млрд. Корпорация продолжает инвестировать в создание уникального контента и инновационные технологии. Скорректированная EPS Disney уменьшилась на 2,6% год к году и составила $1,84 на акцию, однако оказалась выше консенсуса.

Дивиденды медиагиганта оставались стабильными в течение последних 10 лет. Я прогнозируют повышение дивидендной доходности в 2019 году с 1,56% до 1,7%, и считаю, что благоприятное влияние на бизнес компании может оказать успешное завершение приобретения 21st Century Fox, а также запуск потокового сервиса Disney+. Ожидаю роста акций компании в пределах 10% от текущей цены.