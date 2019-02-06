Начиная с понедельника и по сей день в Китае имеют место биржевые выходные, связанные с новым годом по лунному календарю, и отдыхать в Поднебесной будут до конца текущей недели.

На прошлой неделе юань демонстрировал смешанную динамику по отношению к доллару – в середине недели укреплялся благодаря тому, что американская валюта оказалась под сильным давлением от «голубиных» итогов заседания ФРС, а под конец недели юань просел на фоне оживления доллара на фоне удачных данных по рынку труда США за январь.

Что касается юаневого индекса Thomson Reuters/HKEX Global CNY Index (RXYY) (для справки: в его корзину входят AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, KRW, MYR, NZD, RUB, SGD, THB и USD), он за последнюю неделю демонстрировал смешанную динамику, но в целом по-прежнему сохраняется тенденция к укреплению.

Пока в Поднебесной продолжаются праздники, и торги по паре USD/CNY не войдут в нормальный режим, игроки валютного рынка продолжат отслеживать события на фронте американско-китайских внешнеторговых переговоров, чтобы на следующей неделе заложить поступающие новости в динамику пары.

CNY/RUB

Курс корректируется к линии долгосрочного восходящего тренда и в краткосрочной перспективе сохраняет потенциал умеренной просадки в пределах указанной линии.

USD/CNY

На дневном графике в соответствии с нашими ожиданиями продолжает формирование «округлая вершина», в рамках которой логично будет ожидать дальнейшей размеренной просадки курса.

TR/HKEX Global CNY Index

На дневном графике индекса произошел выход вверх из многомесячной консолидационной фазы, в силу чего потенциал укрепления в краткосрочной перспективе сохраняется.