Вчерашний день российские гособлигации вновь начали ростом – но настроения подпортили не самые успешные первичные аукционы. Минфин полностью разместил заявленные 35 млрд руб. новых облигаций, правда, для этого потребовалась премия по доходности в 5-6 бп относительно вторичного рынка. Как следствие, во второй половине дня доходности преимущественно двигались вверх, завершив сессию изменением от 0 / —2 бп на коротком и среднем участках кривой до +2 / +4 бп в длине (где и было сосредоточено предложение нового долга).

Ралли в сегменте российских суверенных облигаций с начала 2019 года носит «ступенчатый» характер. За резким снижением доходностей в первую неделю торгов (на улучшении внешнего фона) последовали 2 недели консолидации, затем – еще один резкий рывок доходностей вниз (на исключительной мягкости итогов заседания ФРС) – и еще 1 неделя консолидации. Обстановка в сегменте выглядит в целом сбалансированной, с исключениями в виде резкой реакции на неожиданные события.

Если гадать, что могло бы стать для облигаций сюрпризом со знаком «плюс» на горизонте ближайших недель, на ум приходит ближайшее заседание ЦБ и возможность (пусть и преждевременного, по мнению наших экономистов) смягчения риторики регулятора в ответ на менее быстрое ускорение инфляции, чем ожидалось ранее. Потенциальные источники сюрпризов со знаком «минус» – комментарии представителей ФРС США, что значимость их мягких сигналов была переоценена рынком, и, традиционно, новости в части санкций.