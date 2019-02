Падение бумаг видеоигр после отчётов Electronic Arts и Take Two уменьшило S&P 500 на 0,2% — до 2731,61 после повышения в 5 сессиях. Даже в этих условиях котировки здравоохранения выросли на +0,4%, и IT – на +0,2% (вспоминаем Anthem и Uber).

Повышение медицинского страховщика UnitedHealth ограничило падение Dow Jones 0,1%, индекс снизился до 25390,30.

Доллар вырос 5-й день подряд, пара евро/доллар 1,136, после комментариев властей США о желании вернуть единство и доверие, утром отбросивших золото к $1304. Сомнения в бюджете на это увеличили YTM UST до 2,69%.

Рост запасов нефти в США удерживал котировку Брент около $62,4.

Cегодня в центре внимания сектор страхования, после отчётов Prudential и Metlife. Последней ухудшение в развивающихся странах не позволило дотянуть до консенсуса по квартальной выручке, и бухгалтерская стоимость снизилась на 5% в год, хотя ROE остался 16,5%, а прибыль выросла на +36% до $5 млрд в год. Результат Prudential ухудшился на 51% до $4,1 млрд в год. На этом фоне инвесторы обратились за добавленной стоимостью к поставщикам услуг здравоохранения.

На прошлой неделе была отчётность крупного медицинского страховщика Anthem (ANTM). За полгода Anthem вырос на +21% и может подорожать ещё на +19%. Основной повод в том, что выгодный опт лекарств по рецептам с помощью софта для управления скидками, на покупку которого корпорация не потратила ни цента, привлечёт более 1,2 млн потенциальных покупателей для 67 тысяч поставщиков медуслуг и обеспечит расширение количества клиентов программы Advantage на +20% в 2019 году.

В 2018 году скорректированная прибыль фирмы выросла на +32%, и в 2019 году Anthem прогнозирует повышение на +26% до $19 на бумагу. Компания сама сделала то, ради чего конкуренты CVS и Cigna потратили $122 млрд на покупку Aetna и Express Scripts.

По стоимости предприятия к потоку денег на начало февраля компания стоила 17 по сравнению со средней 20,25 для CVS и Cigna. В RBC Capital Markets ждут рост котировки Anthem до $346, в Morgan Stanley до $391, в Credit Suisse до $344, в Argus до $333 – от +11% до +30% в $. Наша оценка консервативна – ещё +19% в год. Риск в негативном воздействии вопросов вокруг бюджета США.

Вчера глава ФРС выразил намерение вернуть доверие, сказал об ограниченности возможностей ДКП и высоко оценил состояние экономики США. Cегодня на аукционе 30-леток трежерис ждут доходности 3,04%, выйдут данные по заявкам безработных, прогноз 225 тысяч. Завтра речь президента ФРБ Сент-Луиса Булларда. Pre-IPO Uber в феврале-апреле.