Облигации EM открылись ростом, но затем развернулись и завершили день в минусе. Доходности основных суверенных выпусков выросли на 2-6 бп. Бумаги Аргентины прибавили в доходности 13-22 бп, Турции — 7-12 бп.

Очень активный день на рынке первичных размещений. Италия разместила 30-летние облигации на 8 млрд евро, спрос составил 41 млрд евро. Газпром разместил 7-летние евробонды на $1.25 млрд по 5.15%, объем заявок составил $5.4 млрд.

Банк Santander разместил вечные облигации на $1.2 млрд по ставке 7.5%, спрос оказался неожиданно низким, и аллокация составила 100%, что вынудило "флипперов" с завышенными заявками продавать бумаги, и цены на сером рынке упали на одну фигуру.

Российские евробонды торговались в противоположном другим выпускам EM направлении, поскольку на них всю неделю оказало давление ожидание размещения Газпрома. После размещения доходности суверенных выпусков упали на 1-1.5 бп, кривая Газпрома опустилась вниз на 1-3 бп.

На аукционах ОФЗ Минфин разместил 7-летние облигации в полном объеме по ставке 8.09% и 15-летний выпуск по ставке 8.33% (премия 3 бп) при умеренном спросе. Доходности длинных ОФЗ выросли на 2-3 бп, 26207 — 8.10% (+2 бп).



