Отчетность Магнита за 4 кв. 2018 г. оцениваем позитивно.

Сегодня Магнит представил неаудированные результаты по МСФО за 4 кв. и в целом по итогам 2018 г., которые, на наш взгляд, демонстрируют улучшение показателей. Рост показателей выручки, EBITDA и LFL-продаж (сопоставимые продажи до этого момента снижались 8 кварталов подряд) могут отражать первые успехи обновленного менеджмента (улучшение эффективности работы в магазинах, снижение расходов на оплату труда, оптимизацию энергопотребления).

Предыстория: в 2018 г. оценки всего продуктового ритейла были пересмотрены в сторону понижения.

Негативная макроэкономическая конъюнктура (продолжение снижения реальных располагаемых доходов населения) и слабость внутренних секторов на российском фондовом рынке способствовали значительному снижению акций крупнейших ритейлеров РФ. Если в 2016-2017 гг. лидеры рынка оценивались по показателю EV/EBITDA на уровне 8-11х., то к 4 кв. 2018 г. оценки скорректировались до 5,5-7,5х, отражая относительно слабое состояние потребительского спроса и замедление темпов роста выручки компаний.

Темпы роста выручки Магнита прошли свои максимумы в конце 2014 – начале 2015 гг., после чего до начала 2017 г. наблюдался тренд на резкое снижение с последующей стабилизацией на сравнительно низких уровнях (8,1-8,4% в первых трех кварталах 2018 г.). По итогам 4 кв. 2018 г. выручка компании выросла на 9,7% до 332 млрд руб.

Показатели рентабельности чистой прибыли и EBITDA на протяжении последних лет стагнировали, и отметим, что в этом отношении отчетность за 4 кв. 2018 г. не изменила тенденцию. Рентабельность по EBITDA и по чистой прибыли осталась на уровне прошлого квартала (7% и 2,5% соответственно). На фоне роста выручки EBITDA в 4 кв. прибавила 4,3% (рост второй квартал подряд), составив 23,2 млрд руб., чистая прибыль выросла на 7,1% до 8,4 млрд руб.

Обновленный менеджмент Магнита демонстрирует первые успехи, и ускорение выручки заставляет ожидать скорый переход LTM-показателей изменения EBITDA и чистой прибыли на положительную территорию (по итогам 2018 г. они снизились на 2% и 4,9% соответственно).

На текущий момент акции Магнита торгуются по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 5,9х. Учитывая недооценку акций Магнита по сравнению с аналогами и ожиданий консервативного роста в 2019 г. EBITDA в рамках 5% мы по-прежнему считаем, что потенциал для восстановления акций компании сохраняется.

Наш целевой ориентир по акциям Магнита составляет 5000 руб.