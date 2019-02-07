В четверг доллар поднялся выше 66 руб. на российском рынке и после 13:00 прибавлял около 0,2% в паре с рублем, пытаясь удержать занятые позиции. Последний раз на российском рынке американская валюта торговалась выше 66 руб. более недели назад — перед двухдневным заседанием ФРС.

После итогов заседания американского регулятора на прошлой неделе доллар накрыла волна распродаж на глобальных площадках, однако ему достаточно быстро удалось восстановить позиции на forex, вернувшись еще в начале текущей недели на уровни, предшествовавшие заседанию ФРС. В целом за последнюю неделю индекс USD укрепился уже почти на 1% и сегодня торгуется на двухнедельных максимумах.

На российском рынке восстановление доллара за последнюю неделю происходило схожими темпами. Так, американская валюта прибавила порядка 0,9% и также вернулась к уровням, предшествовавшим заседанию ФРС на прошлой неделе. Тем не менее, потери рубля за последнюю неделю заметно уступают потерям валют-аналогов в лице турецкой лиры (-1,7%), бразильского реала (-1,5%) и южноафриканского рэнда (-2,5%).

Более скромное укрепление доллара на внутреннем рынке за последнюю неделю по сравнению с другими площадками EM частично объясняется ростом цен на нефть (+0,8% по марке Brent за последнюю неделю). Вместе с тем ограничить потери рублю, по всей видимости, помогли абсорбирующие операции Банка России, которые регулятор активно проводил в конце прошлой – начале текущей недели. Так, еще к утру среды ЦБ абсорбировал к себе на депозиты почти 3 трлн руб. свободной ликвидности, что стало максимальным уровнем с 10 октября прошлого года.

К утру сегодняшнего дня в банковскую систему вернулось более половины рублевых средств с депозитов ЦБ, поэтому мы не исключаем, что в ближайшее время доллар продолжит восстанавливать свои позиции на внутреннем рынке, закрепившись в диапазоне 66,0-66,25 руб.