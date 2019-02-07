После обновления исторического максимума, индекс Московской биржи затеял коррекцию, даже не дотянув до пика «ромба/бриллианта» 2018 года (2580 пунктов). Сегодня «медведи» покусились на жизнь молодого восходящего тренда декабря 2018 года (2530 пунктов). Среднесрочным инвесторам особо не нужно беспокоиться о жизни этого юноши. Но его пробой и их заставляет внимательнее посмотреть на график, потому что он может предвещать перерождение большого «боковика» 2018 года на индексе в нечто иное, пугающее!

Если коррекция наберет силу и пару дней индекс Московской бриджи не будет обновлять свой исторический максимум, то на графике появится фигура «Расширяющаяся формация». Синим пунктиром на дневном графике индекса Московской биржи выделены ее возможные контуры.

«Расширяющаяся формация» несет повышенную волатильность. Бумаги в ней могут летать от верхней до нижней границы очень быстро. Есть примеры, когда ходы в «формации» по суперпопулярным российским акциям были по 20-25% за неделю! Между верхней и нижней границей «Расширяющейся формации» на индексе Московской биржи, если фигура подтвердится, минимальное расстояние – 12%.

Фигура еще не дорисована. А в среде технических аналитиков считается дурным тоном обсуждать фигуры, пока они не подтвердились или не пробили главные графические границы. Это особенно важно, когда найдена фигура «Голова-плечи», «Треугольник» или «Двойная/Тройная вершина» и их вариации.

В случае с «Расширяющейся формацией» лучше подстраховаться и заранее начать наблюдать, появится она или нет. Учитывая характер фигуры, индикаторы за пару дней-неделю могут проскакивать вверх-вниз эти 12%. А это не только недозаработанная прибыль, но и ваши обидно и глупо сработавшие «стоп-лоссы»!

Пробовать торговать «Расширяющуюся формацию» от верхней до нижней границы, пользуясь ими как поддержками и сопротивлениями, крайне опасно. Совершать сделки внутри формации можно только если есть очень серьезное техническое обоснование – поддержка/сопротивление более старшего тренда, касание важного уровня коррекции по Фибоначчи или указание очень значимого технического индикатора.