В завершающий день торговой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Сегодня Банк России впервые в 2019 году примет решение по ключевой ставке. Мы ожидаем, что она сохранится на текущем уровне, так как все ключевые факторы, на которые обычно ориентируется регулятор, сейчас этому способствуют. Инфляция и курс рубля после кратковременного шока в первые дни нового года постепенно стабилизировались. Внешние раздражители к настоящему моменту также себя не проявили. Это касается как санкционной риторики, так и действий ФРС, которые утратили прямолинейный подход прошлого года. К тому же, второе повышение ставки в 2018, по заявлению самого ЦБ РФ, было скорее действием на опережение, так как о повышении НДС и тарифов, а также возобновлении покупок валюты, было известно заранее.

Несколько неожиданным получилось вчерашнее выступление члена FOMC Каплана, который в противовес последним решениям регулятора США считает, что стимуляция экономики на текущем этапе не нужна. Впрочем, голосующим членом ФРС Каплан в этом году не является, поэтому прямого влияния на решение по ставке не окажет.

Банк Англии вчера сохранил ключевую ставку на уровне 0.75% в рамках ожиданий. При этом были ухудшены прогнозы по экономике – рост ВВП в 2019 ожидается на уровне 1.2% вместо 1.9% ранее. От переговоров по Brexit рано ждать результатов, так как представили ЕС, в том числе Юнкер и Туск, регулярно напоминают о неизменности своей позиции.

Индексы США завершили вчерашний день в минусе. Основное влияние на настроение инвесторов оказали риски, которые мы отмечали в начале недели – опасения по переговорам США и Китая, а также скорое возобновление дискуссии по бюджету страны.

Внешний фон обеспечил коррекцию на российском рынке. Нефть ускорила снижение после возвращения властями Ливии контроля над основным месторождением.

НЛМК и ММК в 2018 порадовали ростом ключевых показателей, в том числе денежного потока, и снижением долговой нагрузки, что позволяет сохранить позитивный прогноз по дивидендам. Ожидаем, что совокупные выплаты будут примерно на уровне прошлого года. При этом в начале года ожидается замедление роста, что связано с конъюнктурой мирового рынка стали и снижением внутреннего спроса на металлы. Магнит представил нейтральный отчет. Выручка растет медленнее, чем число магазинов, чистая прибыль снижается из-за роста расходов на аренду, но если уровень 4000 будет удержан, краткосрочно бумаги интересны для покупок.



