В четверг на рынках вновь царили негативные настроения, спрос на рисковые активы падал, что по большей части было обусловлено снижением прогнозов Еврокомиссии по росту ВВП еврозоны и опасениями по поводу торговой войны. В результате активы развивающихся рынков второй день подряд находились под давлением. Доходность UST10 опустилась на 3 б.п. до 2,66% из-за бегства инвесторов в качество, а нефть продолжила дешеветь. Таким образом, внешние факторы были неблагоприятными, и большинство евробондов ЕМ падали в цене, однако потери были в целом умеренными. Российские еврооблигации вчера также показали лишь небольшое снижение котировок, всего на 0,1–0,3 п.п., доходности вдоль кривой поднялись на 1–2 б.п. Пятилетний CDS-спред России расширился на 1 б.п. до 136 б.п.

Лучше рынка смотрелись евробонды Русала и VEON

В корпоративном сегменте по-прежнему большинство бумаг очень сдержанно менялись в цене, при этом часть из них подорожала, несмотря на динамику суверенных евробондов. В нефтегазовом секторе вновь отметим лишь выпуски Газпрома: длинные бумаги еще немного подросли в цене (+0,3 п.п.), а размещенный накануне выпуск GAZPRU’26, напротив, немного просел (до 99,75% от номинала) и сейчас торгуется с доходностью 5,2%. Большинство евробондов в секторе все же были стабильны. Бумаги госбанков также преимущественно показали нейтральную динамику, однако «вечные» суборды ВТБ и Газпромбанка слегка снизились в цене – на 0,2 п.п. В металлургическом секторе в лидерах были евробонды Русала, подорожавшие на 0,3–0,6 п.п., и сейчас они торгуются с доходностями к погашению в районе 6,9–7%, остальные бумаги в секторе прибавили в пределах 0,1 п.п. от номинала. Cпреды EVRAZ’22 (YTM 5%) и PGILLN’22 (YTM 5,1%) к выпуску GMKNRM’22 (купон – 3,849%, YTM 4,7%) сократились до 30 б.п. и 40 б.п. соответственно, что близко к историческому минимуму, и, на наш взгляд, поводов для дальнейшего сужения сейчас нет. В связи с этим выпуск Норильского никеля выглядит намного привлекательнее, торгуясь со спредом к суверенной кривой около 100 б.п. Также выделим VIP’24 (YTM 5,4%) и VIP’23 (купон – 7,125%, YTM 5,4%), которые прибавили по 0,2 п.п. от номинала, при этом спред VIP’23 (купон – 7,125%, YTM 5,4%) к выпуску VIP’23 (купон – 5,95%, YTM 4,9%) сократился до 50 б.п. и в ближайшее время вполне может продолжить сужаться. Как мы отмечали ранее, в случае одобрения сделки по выкупу акций GTH у миноритариев компанией VEON этот спред должен сократиться до нуля.