На графике ниже (см. илл.1) изображены: индекс МосБиржи, выросший с 2018 года на 19%; MSCI Emerging Markets (индекс развивающихся рынков), упавший за это время на 9,98%; немецкий индекс DAX — потери чуть больше 15%; английский FTSE, опустившийся за аналогичный период времени на 7,73%; китайский CSI300, пострадавший на нашем графике больше остальных — минус 19,2% и американский индекс широкого рынка (S&P500), переживший в 4-м квартале 2018 года «легкую панику».

Поразительно, но российский рынок акций оказался «тихой гаванью», в которой можно было переждать панику прошлого года. Последний раз аналогичная ситуация была в далеком 2008 году (см. илл.2), сравнить которую можно разве что с падением рынка нефти 2014 года (речь идет как о подготовке к движению вниз, так и о масштабе движения)(см. илл.3).

Под «подготовкой» мы подразумеваем корреляцию нефтяных котировок 2014 года и динамику последних месяцев индекса МосБиржи, «внутреннее состояние» которого сильно ухудшилось, о чем свидетельствует график ниже (см. илл.4).

На рисунке выше изображен индекс силы, экстремальные значения которого опираются на количество закрывшихся акций в плюсе и минусе. Наши наблюдения показали, что чем сильнее импульс индекса силы, тем выше вероятность разворота, в сценарий которого мы поверим, если котировки индекса МосБиржи в ближайшее время опустятся ниже 2 501,80 пунктов (см. илл.5)!