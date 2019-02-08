Курс рубля на завершающейся рабочей неделе снизился к доллару и подрос против евро, отыгрывая снижение европейской валюты на форексе за неделю примерно на 1 цент в район 1,135 доллара.

Попытки цены на нефть удержаться в районе 62 долларов за баррель сорта Brent поддерживают курс российской валюты. Сохранение спроса на рублевый госдолг также сохраняет спрос на рублевую ликвидность. Однако ухудшение конъюнктуры мировых финансовых рынков сохраняет риски давления на рубль, хотя и ограниченный.

В результате доллар к вечеру пятницы повышался за неделю на 30 копеек до 65,8 рубля, евро снижался на 50 копеек до 74,6 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Валюта РФ начала неделю стабилизацией и слабым разнонаправленным изменением против доллара и евро. Сползание европейкой валюты на форексе в направлении круглого уровня 1,14 доллара задавало тон курсовой динамике рубля относительно основных резервных валют.

После раунда встреч 30-31 января позднее, 27-28 февраля, во Вьетнаме может состояться встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа для дальнейшего обсуждения торговых вопросов. Эти новости и ожидания поддерживали курс американской валюты на форексе и придавили евро.

Сильные январские данные по рынку труда США также поддерживали курс доллара. Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе продолжило расти уже 100-й месяц подряд, тогда как рост заработных плат ускорился, а безработица осталась вблизи исторических минимумов.

Так, число рабочих мест в январе выросло на 304 тысячи, а уровень безработицы повысился до 4,0% после того, как осенью прошлого года достиг 49-летнего минимума — 3,7%. Средний почасовой заработок в частном секторе за отчетный период вырос на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Зарплаты в США растут самыми высокими темпами со времен окончания рецессии в 2009 году. Экономисты ожидали роста количества новых рабочих мест в январе на 170 тысяч, а безработицу — на уровне в 3,9%.

Накопление позитива по доллару привело в середине недели к снижению рубля. Дешевеющая в направлении 60 долларов за баррель нефть подержала его. Американский институт нефти (API) за неделю по 1 февраля зафиксировал рост коммерческих запасов "черного золота" в США на 2,514 миллиона баррелей. При этом неделей ранее был зафиксирован рост запасов на 2,098 миллиона баррелей.

Кроме того, нефть придавили новости о том, что вооруженные силы Ливии, подконтрольные маршалу Халифе Хафтару, в среду без боя заняли крупнейшее нефтяное месторождение в стране "Шарара". Участники торгов полагают, что это повышает вероятность скорого возобновления добычи там. Это, в свою очередь, снимает опасения по поводу сокращения поставок ливийской нефти на мировой рынок.

Впрочем, аукционы Минфина по размещению ОФЗ слегка поддерживали рубль. Ведомство в среду в полном объеме разместило ОФЗ двух серий на 35 миллиардов рублей, при этом совокупный спрос составил 70,6 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел, переваривая ожидаемое решение и смягчившуюся риторику ЦБ РФ по ключевой ставке. Регулятор оставил ее на уровне 7,75% годовых, однако убрал из заявления по ключевой ставке жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения. Регулятор также указал, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность сделанных повышений для возврата инфляции к цели в 2020 году.

Впрочем, рубль недолго находился под впечатлением решений февральского «неопорного» заседания Центробанка (пресс-конференции Набиуллионой по итогам не проводилось). Возврат рынка нефти выше 62 долларов вывел рубль в плюс в пятницу вечером.

Приближение налогового периода января, отсутствие эскалации на геополитическом фоне и надежды на мягкость мировых финансовых регуляторов могут пока сохранить спрос на валюты развивающихся экономик и рубль в том числе.