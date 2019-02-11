Российский рынок умеренно снизится, рубль откроет торги недели нейтрально. Негативная динамика нефтяных фьючерсов окажет давление на отечественный рынок акций.

ИНДЕКСЫ

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может продолжить свое пятничное боковое движение около ближайшего значимого уровня 2500 пунктов. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с незначительным понижением около 0,2-0,3%, в районе 2495-2500 пунктов.

"Новости о поднятии суверенного рейтинга РФ агентством Moody's могут локально способствовать увеличению спроса на российские активы, однако влияние на фондовый рынок, на наш взгляд, ограничено. Мы ожидаем, что диапазон в 2500-2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока сохранит актуальность, и в начале недели индекс имеет шансы сместиться от нижней границы к середине диапазона", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Внешние факторы неопределенности (риски приостановки работы правительства США и затягивания торговых переговоров с КНР) по-прежнему негативно влияют на спрос на рынке акций, отмечает Антон Старцев из инвестгруппы "Олма".

ВАЛЮТА

На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация вблизи 65,5 по паре доллар-рубль, считает Старцев из инвестгруппы "Олма".

"На текущий неделе КНР возвращается с длительных праздников и внимание инвесторов будет приковано к развитию ситуации по разрешению торговых противоречий между США и Китаем. Негативные новости по данной проблематике способны спровоцировать бегство инвесторов из рисковых активов. Тем не менее пока рынки настроены позитивно", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". По его прогнозу, пара доллар-рубль будет колебаться в районе 65,35-66,05 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне неопределенности вокруг предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на 0,09-0,18%. Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,01%, гонконгский Hang Seng Index — на 0,26%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,12%, японский Nikkei 225 — на 2,01%.

Стоимость нефти снижается на 0,42% — до 61,84 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро снижается на 0,07% — до 1,1326 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам торгов пятницы умеренно снизился, оставшись, тем не менее, выше ключевого уровня в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,28%, до 2502,82 пункта, индекс РТС — на 0,04%, до 1199,65 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 13 копеек — 65,78 рубля, евро — на 28 копеек, до 74,5 рубля, следует из данных Московской биржи.