Русал (RUAL RX – без рекомендации) опубликовал в пятницу, 8 февраля, производственные результаты за 4 кв. и за весь 2018 год. Объем производства первичного алюминия вырос в прошлом году на 1,3% год к году до 3,753 млн т, а в 4 кв. 2018 – на 0,4% квартал к кварталу до 943 тыс. т. Производство глинозема за год не изменилось и осталось на уровне 7,8 млн т, причем в 4 кв. зафиксирован спад производства на 2,1% год к году до 1,985 млн т.

Объем продаж алюминия в 2018 г. сократился на 7,2% до 3,671 млн т. В то же время средняя цена реализации алюминия выросла на 7,3% по сравнению с ценой 2017 г. до 2 259 долл./т. Таким образом, в денежном выражении объем продаж металла не должен сильно отличаться от прошлогоднего. Более высокие цены пришлись в основном на 1–3 кв. 2018 г. В 4 кв. цены снижались (средняя цена реализации за квартал 2 115 долл./т оказалась на 7% ниже цены 3 кв. 2018 г.). В 4 кв. 2018 г. падение объема продаж достигло 16,2% квартал к кварталу – до 877 тыс. т.

Сокращение объема продаж в прошлом году связано с тем, что в апреле компания попала под санкции со стороны США, что затруднило экспорт продукции компании. Из отчета UC Rusal за 1 п/г 2018 г. следует, что доля его продаж в Америку упала до 13,5% с 17%. В январе 2019 г. Министерство финансов США сняло эти санкции, что устраняет многие препятствия для восстановления объема продаж компании. Долговая нагрузка Русала остается высокой: общий долг составляет 8,4 млрд долл., а показатель Чистый долг/EBITDA на конец 3 кв. 2018 г. равен 3,7. Снятие санкций способствует восстановлению спроса на бумаги Русала.