На минувшей неделе S&P 500 вырос на +0,05% — до 2707,88, и индекс Dow 30 увеличился на +0,2% — до 25106,33 пункта в основном благодаря отчётности компаний, так как ожидания по переговорам Д. Трампа стали уменьшаться.

Лично я склоняюсь к тому, что с вероятностью 15% S&P может провести год в боковике с возможностью понижения на 5,5% (хотя минус больше 5% — это уже не боковик), с шансами 17% уменьшится на 20%, с шансами 3% снизится на 30%, на 55% вероятен рост на +11%, на 3% возможно повышение на +30%, на 7% возможно около нуля по итогам года.

Дедлайн по шатдауну 15 февраля, по потолку госдолга 1 марта, возможность снижения рейтинга США пока в силе, потом открыта дорога к новой гонке вооружений, и Nasdaq уже учёл ожидания по сделке с Китаем.

Что в этой ситуации делать? Если шатдауна не будет, средние трежерис с плечом не так уж плохи, другой вариант – альтернативные инвестиции, но лучшим может быть периодами минимальный и периодами — больший exposure к S&P и шорту. Из длинных позиций смотрим на лидеров тренда и компании новых технологий.

Short S&P и long по портфелю, который на 3-4% включает такие бумаги, как производитель трубок и глюкометров Abbott (ABT) – сценарий с вероятностным потенциалом свыше +30% в долларах.

Пример успешного разворота, падение долга к EBITDA с 4 ниже 2. В 2019 году компания закладывает в бизнес-план увеличение дивидендов на +14% в год и двузначный рост EPS на +9%-+13% при стабильном повышении продаж на +6,5%-+7,5% в год после роста в 2018 году на +7,3%.

Глюкометр FreeStyle Libre для больных диабетом побил все рекорды сбыта, более миллиарда продаж, рост на +100% в год, 1,3 млн активных пользователей, две трети которых больны диабетом 1 типа и треть второй разновидностью этого заболевания – их жизнь связана с устройством навсегда.

Кроме этого компания предлагает 3 основных новинки в кардиологии: Sensor Enabled – трубка для вмешательства в аритмию мышечных волокон, TactiCath – катетер для принудительной ампутации, HeartMate 3 – внедряемое в организм устройство для управления работой желудочков.

Рост в электрофизиологии — на +19,6%; в терапии диабета — на +34,8%. Устойчиво в плюсе показатели лабораторной и молекулярной диагностики.

На начало февраля цена к прибыли, делённая на темпы роста, 2, по сравнению с другими компаниями отрасли — Teleflex (2,2), Agilent Technologies (2,3), Bruker Corporation (2,3), Medtronic (2,1), Johnson & Johnson (2,2), Novo Nordisk (2,6), предполагает потенциал роста, как минимум, +14%, а с учётом ещё одного аналога, Amgen (3,3), весь +21%. Вероятность около 70%, горизонт – 1,0-1,5 года.

Риск в эффекте ухудшения ожиданий по положению в Восточной и Южной Азии, а также в снижении биотехнологий в целом.

Если периодически применять тактический шорт на S&P или на этот сектор, можно расширить потенциал не гарантированной доходности до +30% или немножко больше. Остаётся добавить, что результат не гарантирован ни по длинной, ни по короткой ноге.