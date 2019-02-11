Активы развивающихся стран в пятницу, третий день подряд, находились под давлением, и евробонды большинства ЕМ умеренно подешевели. Негативным фактором, вероятно, стали усилившиеся опасения по поводу разрастания торгового конфликта между США и Китаем. На фоне роста спроса на защитные активы UST10 продолжила снижаться, и минимум за неделю составил 2,62%, цены на нефть при этом по итогам дня немного подросли – до 62 долл./барр. Как и в предыдущие дни, российские бумаги смотрелись несколько лучше своих аналогов: в пятницу их потери вновь были совсем незначительными – всего 0,1–0,3 п.п. от номинала. По итогам недели доходности евробондов РФ подросли на 2 б.п., тогда как большинство аналогов других ЕМ прибавили в доходности около 7 б.п., но такая разница обуславливается тем, что российские бумаги заметно просели в цене в конце предыдущей недели. Доходности выпусков RUSSIA’47 и RUSSIA’29 по-прежнему находятся на отметке 5,4% и 4,7% соответственно. Пятилетний CDS-спред за неделю расширился на 4 б.п. до 139 б.п.

Конгресс США возвращается к обсуждению санкций против РФ. На этой неделе (вторник, 12 февраля) Финансовый комитет Палаты представителей проведет слушания, которые в том числе будут посвящены санкциям против РФ. Однако, исходя из заявленной на сайте комитета информации, комитет будет рассматривать не конкретные меры или законопроекты, которые пока находятся на рассмотрении в Сенате, а в целом возможность и целесообразность введения новых санкций. Впрочем, даже если на этой неделе мы не услышим каких-либо четких заявлений и намерений, вполне вероятно, само по себе обсуждение вызовет негативную реакцию инвесторов, в особенности учитывая, что сейчас доходности российских евробондов находятся вблизи локальных минимумов, поэтому вполне возможно, что российские евробонды могут перейти к снижению котировок.

Евробонды Русала и VEON стали лучшими по итогам недели. В корпоративном сегменте в пятницу котировки большинства бумаг либо не изменились, либо незначительно снизились вслед за суверенными выпусками. Так, например, в нефтегазовом секторе евробонды были стабильны, а по итогам недели стоит выделить рост ROSNRM’22 (YTM 4,8%) на 0,3 п.п. на фоне повышения рейтинга. Также заметно подросли в цене длинные выпуски Газпрома – на 0,6–0,9 п.п. Размещенный на прошлой неделе выпуск GAZPRU’26 (YTM 5,2%) подешевел на 0,3 п.п. до 99,7%. Бумаги госбанков как в пятницу, так и по итогам недели показали небольшое снижение котировок – на 0,1–0,2 п.п., сильнее других упал «вечный» суборд ВТБ – на 1,2 п.п. В металлургическом секторе падение котировок не превышало 0,1 п.п. Бумаги Русала продолжили дорожать (+0,2–0,4 п.п.), а с начала недели уже прибавили 0,7–1 п.п. Выпуск VIP’23 (купон – 7,25%, YTM 5,5%) в пятницу подешевел на 0,2 п.п., но по итогам недели все же был в лидерах рынка – плюс 0,9 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон нейтральный: доходность UST10 утром почти не меняется, цены на нефть остаются вблизи 62 долл./барр. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы – в незначительном минусе.

МКБ планирует размещение еврооблигаций в евро. Сегодня МКБ (BB-/Ba3/BB-) завершает роуд-шоу и по его итогам планирует разместить дебютный выпуск старших еврооблигаций в евро со сроком до погашения от трех до пяти лет. В настоящий момент у МКБ в обращении два старших выпуска в долларах – CRBKMO’21 (YTM 5,7%) и CRBKMO’23 (YTM 6,3%), которые торгуются с z-спредами в размере 310–375 б.п. Стоит также обратить внимание на спред долларовых выпусков МКБ к долларовой кривой Газпрома (около 130–160 б.п.): газовый монополист имеет множество выпусков евробондов в евро, что позволяет оценить и доходность нового выпуска МКБ в европейской валюте. Таким образом, исходя из z-спредов долларовых бумаг МКБ и их спредов к бумагам Газпрома, а также учитывая небольшую премию за более низкую ликвидность еврооблигаций в евро, доходность нового выпуска с погашением через три, четыре и пять лет, по нашим оценкам, может составить 3,5%, 3,8% и 4,1% соответственно.