После трех дней снижения рынок получил порцию позитива – агентство Moody’s Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Поэтому индекс МосБиржи находится на положительной территории по отношению к пятничному закрытию. Правда, энергии у «быков» пока не хватит на масштабный рост. Те же акции Сбербанка могут вырасти до 216, а далее с большой долей вероятности «стоп- машина». Почему «стоп-машина»? Очень много неопределенности…

Отношение Китая и США (соглашение может быть не заключено до марта) и бюджетный кризис в США это неопределенности. Бюджетный кризис в США может возобновиться, поскольку конгрессмены не договорились с Дональдом Трампом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Есть неопределенность по новому пакету антироссийских санкций. Конгресс США на днях будет обсуждать новые санкции против Ирана, Венесуэлы и России. Темой недели для Европы станет тема выхода Великобритании из ЕС. На 13 февраля запланировано очередной анонс плана Терезы Мэй в Парламенте, после чего предполагается голосование и внесение поправок в него.

Много неопределенности и по нефти. Большое количество «длинных» позиций и это на фоне угрозы принятия в США законопроекта NOPEC. Комитет нижней палаты Конгресса США уже одобрил законопроект NOPEC, чтобы усилить свои позиции Трамп может поддержать антикартельный законопроект NOPEC. Он неоднократно выражал недовольство деятельности ОПЕК. В случае принятие законопроекта, нефтяные цены пойдут вниз.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе на тему монетарной политики и экономики. Также интересная тема недели — визит в Европу госсекретаря США Майка Помпео в европейские страны. Он посетит Венгрию, Словакию, Польшу, Бельгию и Исландию и наверняка будет критиковать трубопроводные проекты Газпрома. Выступая в палате представителей, в прошлом году Майк Помпео объяснил, что США не могут допустить, чтобы европейские партнёры попали в ещё большую зависимость от российских энергоресурсов.

У акций «Сбербанка» об. сейчас поддержка в районе 208, у «Газпрома» сопротивление 162,5-163, а поддержка 159, по акциям «Роснефти» поддержка 406, сопротивление 422. Неопределенности много – на этой неделе вероятна боковая динамика.