На фоне позитивных новостей по переговорам США и Китая спрос на евробонды ЕМ, как и ожидалось, начал повышаться, и большинство суверенных бумаг развивающихся рынков вчера умеренно росли в цене, правда, часть прироста к концу торгов все же была потеряна, после того как доходность UST10 подросла, отреагировав на публикацию данных по инфляции в США. В то же время российские еврооблигации продолжали торговаться нейтрально, по-прежнему игнорируя повышение цен на нефть (к вечеру они поднялись до 64 долл./барр.), поскольку новости о готовящихся санкциях, по всей видимости, подпортили настроения инвесторам. Отдельно стоит отметить выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,7%), прибавивший 0,2 п.п. от номинала. Пятилетний CDS-спред России вчера остался без изменений на отметке 140 б.п. После закрытия торгов стало известно, что в Сенат США была внесена обновленная версия законопроекта о санкциях DASKA, которая во многом повторяет предыдущую версию и включает в себя запрет на операции с новым госдолгом РФ, а также ограничения для энергетического сектора. Правда, некоторые изменения были внесены в ограничения, направленные против банков. Сообщается, что санкции будут вводиться против банков, которые вмешиваются в работу демократических институтов в других странах, тогда как предыдущая версия предусматривала блокировку активов госбанков без этих условий. Однако даже несмотря на то, что эта информация вряд ли стала новой для инвесторов, она обеспечит негативный фон может спровоцировать падение котировок российских евробондов.

Еврооблигации МКБ второй день подряд оставались в числе аутсайдеров

Ценовые изменения корпоративных бумаг вновь были очень сдержанными. В нефтегазовом секторе динамика в среднем была нейтральной, только длинные бумаги Газпрома подросли на 0,1–0,2 п.п. от номинала. Среди банковских выпусков второй день подряд в аутсайдерах находились евробонды МКБ – старшие выпуски подешевели еще на 0,5 п.п., что, вероятно, стало реакцией на размещение нового выпуска в евро накануне с чересчур высокой, по нашим оценкам, доходностью – 5,15% на пять лет. И вполне возможно, что часть инвесторов перекладывается в новый выпуск. Котировки бумаг остальных банков изменились незначительно, в пределах 0,1 п.п. Еврооблигации металлургических компаний подешевели не более чем на 0,1 п.п. Евробонды ГТЛК просели на 0,2–0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон негативный: новость о санкциях, вероятно, окажет давление на российские бумаги. В то же время позитивным фактором является рост цен на нефть до 64,3 долл./барр. Доходность UST10 утром меняется слабо.