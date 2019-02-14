Снижение, посетившее наш рынок в последние дни, будоражит во мне инстинкты спекулянта, и радует как инвестора, у которого толком еще не успел собраться портфель.

По пути к инвестиционным прибылям, правда, я потеряла одного бойца – сработал «стоп-лосс» по среднесрочной сделке с бумагами «Сбербанка». Но сработавшие «стопы» я, в отличие от многих трейдеров, не воспринимаю как личное оскорбление от бумаги. Это плата за то, что в следующий раз рынок даст мне больше прибыли, нежели обещал изначально.

Как это? Моя покупка по «Сберу» была на пробое нисходящего тренда мая 2018 года и могла дать около 13%. Целью был уровень коррекции по Фибоначчи 61,8% к падению бумаг с февраля по сентябрь 2018 года (около 240 рублей).

Теперь, если снижение продолжится, хочу поймать бумаги у восходящего тренда декабря 2014 (примерно 184 рубля). Если все получится, к новым целям – сопротивлениям пика года, мне будет рисоваться доход уже более 20%.

«План Б» у меня, конечно, тоже есть – если бумаги «Сбербанка» не продолжат коррекцию, то заходить в них планирую выше сопротивления 240 рублей, с целями на исторический максимум (285 рублей) и Фибо 161,8% (360 рублей), а это не какие-то жалкие 13%, а уже 20, а то и 47%.

«Стопы» — это не страшно, если знаешь, что делать дальше!

И падение рынка тоже не страшно, если ты к нему пришел в правильных позициях. К коррекции рынка я пришла не только с небольшой позицией по «Сбербанку» и «кэшем», размещенным в ближние ОФЗ (облигации федерального займа), Но также и с половиной инвестиционного портфеля, акцентированного на американский фондовый рынок. Доллары для него я купила давно, но доллары – это не инвестиция.

На американском рынке я тоже собираю портфель из акций, и там это в последнее время получается быстрее и красивее. Сейчас в нем на 10% капитала куплены доллары. «Стопы» по моим позициям перенесены на фиксацию прибыли – при их срабатывании по American Express (AXP) заберу 14%, по Microsoft (MSFT) — около 4%, по Boeing (BA) – около 30%. Бумаги Boeing (BA) исполнили мои желаемые среднесрочные и долгосрочные цели с опережением графика за полтора месяца, я пока их держу. И надеюсь на скорое пополнение американского инвестиционного портфеля! У меня много заявок на покупку американских акций, и, надеюсь, грядущая отчётность по американским компаниям поможет им реализоваться.

Впрочем, российский портфель я забрасывать не собираюсь. У меня выставлено 16 заявок-ловушек на российские акции. Все эти бумаги мне одновременно в портфеле не нужны. Поэтому, при усугублении коррекции буду внимательно следить за наполняемостью портфеля, и лишние заявки на покупку бумаг, не подходящих в портфель для диверсификации, планирую снимать.

План на рост рынка тоже есть. Пригодится ли мой план на коррекцию или на рост – я не знаю. И не хочу знать! Я в любом случае знаю, что делать.

Важнее то, что есть сейчас

Помимо симпатичного американского портфеля и долларов, есть рубли, припаркованные в ближние маржинальные ОФЗ. Гарантированная доходность, все дела! Но ОФЗ чувствительны к росту доллара к рублю. Поэтому при продолжении роста американской валюты надо будет подумать об организации страховок от изменения курса. Вы обязательно узнаете, как я это делаю, если продолжите следить за обзорами. Ближайшая страховка планируется, если доллар против рубля закрепится над отметкой 67,1 рубля.