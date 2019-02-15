Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. В результате ужесточения санкционной риторики со стороны США под давлением, как и ожидалось, оказались все российские активы. В аутсайдерах традиционно находились акции Сбербанка, который несет потери не только от возросших рисков в отношении себя, но и от снижения ОФЗ и рубля. Российская валюта слабела на протяжении большей части торгов, но к вечеру покупки доллара закончились после сообщения Bloomberg. Агентство отметило, что указания на конкретные банки в тексте закона нет, но запрет на покупку новых выпусков ОФЗ предполагается. Значительную роль сыграла ситуация на сырьевом рынке. Если бы не активный рост цен на нефть, отечественные активы подешевели бы значительно больше. Сегодня темпы снижения российских активов должны замедлиться, но участники рынка, вероятно, сочтут нужным максимально снизить риски перед выходными.

Покупатели нефти продолжили увеличивать позиции на фоне озвученного объема добычи странами ОПЕК. Сокращение на 700 тыс. баррелей в сутки, как мы отмечали ранее, временно обеспечит необходимый баланс на рынке. Первая цель на уровне 65 по Brent уже достигнута, потенциал роста до 66.50 сохраняется, но говорить о большем сейчас преждевременно.

Индексы США приостановили рост в силу ряда причин. По сообщению Bloomberg, США и Китай мало продвинулись в ходе переговоров, проходящих с 14 по 15 февраля в Пекине. Готовность Трампа отложить повышение пошлин с 1 марта на 60 дней позволяет сторонам не форсировать вопрос. Компромисс по бюджету США найден, соответствующий законопроект вчера был одобрен парламентом. Однако, высокая вероятность введения ЧП на границе сразу после подписания Трампом для выделения дополнительных затрат на строительство стены означает продолжение дискуссии в другом формате, а не ее прекращение. Статистика США разочаровала инвесторов. Снижение розничных продаж м/м оказалось максимальным с октября 2009, индекс цен производителей снизился, что также является косвенным признаком замедления экономики.

Башнефть представила ожидаемо сильный отчет МСФО за 2018 год. Выручка увеличилась на 28%, операционная прибыль на 21%. Прогнозируем дивидендную доходность на уровне 8.5%-9% для привилегированных акций, что делает их по-прежнему интересными.

Акции «Черкизово» прибавили 5.4% после публикации результатов 2018. Компания заметно улучшила ключевые показатели, в том числе чистую прибыль более чем в 2 раза. Фундаментально бумаги компании остаются недооцененными и способны обновить исторический максимум в ближайшее время. Сегодня ожидаем отчет Yandex за 2018 год.



