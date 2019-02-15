Сообщения о том, что американские сенаторы внесли в Конгресс США новый законопроект о санкциях в отношении России, вчера всколыхнули рынок. Все кривые оказались под сильным давлением, сместившись по итогам торгов вверх на 17–24 бп. Самый значительный рост показали среднесрочные ставки NDF и короткие ставки кросс-валютных свопов, поднявшиеся за день примерно на 30 бп. Наклон кривой FRA вырос, причем 3x6 FRA поднялась до 9,0% (+19 бп), а 9x12 FRA – до 9,15% (+24 бп). 3-месячная MosPrime вновь поменяла направление, прибавив 2 бп (до 8,62%). Стоит отметить, что последние новости в отношении санкций в целом не меняют наш взгляд на траекторию денежно-кредитной политики Банка России, и мы считаем, что наблюдаемый в настоящий момент всплеск волатильности представляет собой хорошую возможность для продажи 3-месячной NDF и 9x12 FRA.

Стерилизация ликвидности через аукционы ЦБ была наполовину компенсирована погашением февральских КОБР, но и этого оказалось достаточно, чтобы устранить понижательное давление на однодневные ставки. RUONIA в среду выросла до 7,53% (+5 бп); средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа вчера повысилась до 7,58% (+5 бп). Большую часть дня однодневный валютный своп провел в диапазоне 7,4–7,5%, однако вечером на фоне заметно активизировавшихся покупок сместился к верхней границе официального коридора ЦБ. Бюджет продолжает снабжать систему ликвидностью, ограничивая спрос банков на средства Казначейства. И все же по сравнению с прошлой неделей поступление ликвидности через бюджетный канал ощутимо замедлилось, тогда как абсорбирование ее из системы в результате роста наличных денег в обращении продолжается (119 млрд руб. с начала месяца). Мы полагаем, что на ближайшие несколько сессий это может ограничить потенциальное понижательное давление на ставки овернайт.



