Увеличение доходов бюджета в январе в значительной мере было обусловлено ростом рублевых цен на энергоносители (в январе текущего года средняя цена Brent составила 4 010 руб./барр. по сравнению с 3 910 руб./барр. в январе 2018 г.). Кроме того, существенное позитивное влияние на рост доходов оказало увеличение ставки НДС с 1 января 2019 г. (поступления от внутреннего НДС в январе выросли на 21,1% год к году, а поступления от НДС на ввозимые товары – на 23,1%). Другим фактором роста доходов стало увеличение поступлений от налога на прибыль – на 46,5% относительно уровня годичной давности. При этом сезонное сокращение расходов в начале года также способствовало достижению высокого положительного баланса бюджета.

Мы полагаем, что относительно высокие мировые цены на энергоносители и значительный рост поступлений ключевых налогов продолжат обеспечивать наполнение бюджета в среднесрочной перспективе. Вместе с тем, несмотря на возможные негативные последствия для экономики, усиление санкционной риторики в отношении нашей страны будет способствовать росту профицита бюджета в результате ослабления национальной валюты. Мы ожидаем, что в 2019 г. средний курс доллара составит 70,8 руб./долл., в то время как средняя цена нефти Brent повысится до 69 долл./барр. Таким образом, согласно нашим расчетам, в этом году бюджетные доходы увеличатся до 20,71 трлн руб., а профицит федерального бюджета составит 2,4% ВВП.