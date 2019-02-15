Вчера торговая сессия в сегменте рублевого долга ожидаемо началась с заметного снижения котировок в ответ на новости о возможных новых санкциях. Рубль, который накануне поздно вечером упал почти на 70 коп., после открытия основной сессии сумел ненадолго удержаться в районе 66,4 руб./долл. благодаря дорожающей нефти. Но как только на нефтяном рынке сменилась траектория, рубль продолжил движение вниз. К вечеру он торговался в районе 67 руб./долл., потеряв за день еще примерно 0,8%. Впрочем, во вторник слабело большинство валют ЕМ, но все, за исключением южноафриканского ранда, подешевели меньше, чем рубль. Спрос на доллары также был и со стороны нерезидентов, которые, судя по всему, продавали ОФЗ. Оборот в сегменте рублевых госбумаг составил почти 37 млрд руб., при этом треть его пришлась на выпуск ОФЗ 26207 с погашением в 2027 г., где традиционно высока доля иностранных держателей. По итогам дня длинные ОФЗ вчера упали в цене в среднем на 0,7–1 п.п., а среднесрочные – на 0,4–0,6 п.п., хотя примерно в обед потери рублевых бумаг были тяжелее. Таким образом, доходности вдоль кривой прибавили порядка 10–15 б.п., достигнув почти 8,6% годовых на дальнем отрезке кривой. Что ж, после начала ралли мы писали, что любое возобновление санкционной риторики может привести к бегству инвесторов, так как ключевой риск российского рынка – введение новых санкций – по-прежнему сохраняется и не становится менее угрожающим.

Магнит вновь выходит на первичный рынок долга. Буквально в конце января Магнит после длительной паузы разместил трехлетний выпуск серии 003Р-01 объемом 10 млрд руб. под ставку купона 8,7% годовых (премия к ОФЗ составила 90 б.п.), и уже сегодня вновь выйдет на первичный рынок рублевого долга. В этот раз инвесторам будет предложен бонд 003Р-02 объемом не менее 10 млрд руб., но срок обращения составит два года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 мск, а размещение на бирже запланировано на 26 февраля. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 8,6-8,7% годовых, что эквивалентно доходности к погашению в размере 8,78–8,89% годовых и спреду над кривой ОФЗ около 95–105 б.п. Размещенный не так давно Магнит БО-003Р-01 сейчас торгуется с доходностью 8,85% годовых, что предполагает премию к кривой ОФЗ около 80 б.п., но спред сузился за счет вчерашнего подъема кривой. Учитывая, что в дальнейшем возможно еще предложение бумаг от эмитента, мы ждем, что сегодня книга заявок сформируется со спредом к кривой госбумаг около 95 б.п., то есть вблизи нижней границы маркетируемого ориентира.