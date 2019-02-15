Иногда нужна буря, чтобы небо стало звеняще чистым.

Вот и вчерашняя встряска на российской бирже пошла на пользу графику USDRUB_TOM. Ушли скрытые тренды. Появился новый восходящий тренд от 31 января 2019 года (около 65,7 рубля). Теперь, благодаря этому новому тренду, спекулянтам станет проще определяться с входами, если рубль надумает укрепиться, да и «стопы» станут чище.

Инвесторам, для покупки доллара, указанный тренд не подойдет – коротковат. Им для покупок иностранной валюты следует вспомнить про восходящий тренд от 22 мая 2018 (около 65 рублей). Будет ли коррекция к указанным трендам? Неизвестно! Но план действий на такое развитие событий — готовим.

А также внимательно следим за сопротивлением уровня коррекции по Фибоначчи 23,6% к росту доллара с февраля по сентябрь 2018 года (67,1 рубля). При его пробое могут открыться цели до максимума 2019 года. А это даже интереснее, чем цели, которые могут быть при коррекции к указанным выше восходящим трендам. Вопрос, как их реализовывать через фьючерсы или через опционы?

Вечер пятницы – самое время заняться подсчетами и найти ответ.

График 1. Валютная пара USDRUB_TOM (срез день)