На этой неделе статистических публикаций ожидается немного. Основного внимания, на наш взгляд, заслуживают первые экономические индикаторы, которые Росстат представит во вторник. Предстоящий отчет будет включать в себя показатели розничной торговли, безработицы, строительной активности и ряд других важных индикаторов, среди которых стоит выделить оценку ситуации на рынке труда в целом и роста реальных зарплат, в частности.

По нашим оценкам, рост реальных зарплат в январе замедлился, составив лишь около 1% г/г, под давлением эффекта высокой базы в области роста номинальных зарплат и ускорения инфляции.

Помимо первых экономических индикаторов, Росстат в понедельник опубликует индекс цен производителей за январь, а в среду – оценку инфляции за очередную неделю.

Если общий индекс ИЦП как правило следует за рублевой ценой на нефть, то на уровне компонентов инфляция цен производителей определяет динамику составляющих индекса потребительских цен.

Центральным политическим событием текущей недели станет обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, запланированное на среду 20 февраля. Мы ожидаем, что в нынешнем послании президента будут перечислены шаги, предпринятые для реализации правительством задач, обозначенных в Указе президента от 7 мая 2018 г. Также будут затронуты темы внешнеполитической ситуации, включая судьбу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и будет представлен обзор положения дел в российской экономике.

Наконец, в понедельник состоится очередное заседание правительства, посвященное реализации задач, обозначенных в Майских указах президента. Темой ближайшего заседания станет реализация национального проекта «Экология».