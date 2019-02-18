В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется нейтральный внешний фон. Индексы США завершили торги в пятницу на позитивной ноте, S&P500 прибавил 1.09% на фоне торговых переговоров с Китаем, а также вследствие подписания бюджета страны Трампом до окончания финансового года – 30 сентября. Пекин и Вашингтон по итогам двухдневного обсуждения вновь заверили в достигнутом прогрессе, а также сообщили о готовности продолжить переговоры и на этой неделе тоже. Именно на работу в более плотном режиме положительно реагировал рынок. Лидер США пока доволен результатами, поэтому пошлины вряд ли будут повышены с 1 марта. Негативными сигналами стало снижение индекса промышленного производства и введение ЧП на границе с Мексикой.

Данный макропоказатель не стоит считать опережающим индикатором наступления рецессии, исходя из исторических данных, однако все больше индикаторов ухудшается, что должна отметить ФРС при планировании курса. Введение ЧП Трампом позволит привлечь средства на строительство стены в полном объеме, но является хитростью и вряд ли понравится демократам, поэтому конфликт может получить продолжение.

Котировки нефти продолжили рост. Помимо сокращения добычи странами ОПЕК трейдеры реагировали на сообщение из Саудовской Аравии, крупнейшее месторождение которой частично прекращало работу. Обозначенная нами в конце прошлой недели цель 66.50 по Brent практически достигнута. Вблизи текущих уровней, вероятно, сопротивление продавцов увеличится, тем более что количество буровых установок за неделю выросло (+3).

Доля нерезидентов в ОФЗ, по информации ЦБ РФ, впервые с лета 2018 увеличилась. По состоянию на январь 24.4% суверенного долга находится в руках нерезидентов по сравнению с 23.8% в декабре. Это является логичным на фоне интереса к развивающимся рынкам в начале 2019. Однако из-за возобновления санкционной риторики показатель будет ухудшаться.

Российские акции преимущественно пользовались спросом за исключением Yandex. Продажи начались с открытием американской сессии – западные инвесторы чутко реагировали на арест основателя фонда Baring Vostok Калви. Фонд прямых инвестиций владел 35% акций интернет-компании в начале 2000-х и по-прежнему имеет тесные связи с ней в некоторых проектах. Снижение акций составило 2.8%, несмотря на сильный отчет по итогам 2018 – рост выручки составил 41%, чистой прибыли 62%. После непродолжительного перерыва, вероятно, можно будет вернуться к покупкам акций компании.