Российский рынок в пятницу попытался частично отыграть потери двух предыдущих дней, вызванные новым законопроектом американских конгрессменов о санкциях в отношении РФ. Индекс РТС завершил торги существенным ростом на 1,8%, индекс IMOEX подскочил на 1,2%. Поддержку рынку оказала также дорожавшая нефть. Цена Brent в пятницу превысила уровень 66 долл./барр. Рост нефтяных котировок стимулируют данные о заметном падении нефтедобычи ОПЕК+ в январе. Санкции против Ирана и Венесуэлы также ограничивают предложение. Число действующих нефтяных буровых в США за прошлую неделю выросло на три единицы и достигло 857. Кроме того, по сообщениям СМИ, в Саудовской Аравии из-за проблем с электроснабжением сокращена добыча нефти на крупнейшем месторождении страны.

Между тем в центре внимания рынков по-прежнему торговые отношения США и Китая. На прошлой неделе в Пекине завершился очередной раунд переговоров. Как передают китайские СМИ, стороны достигли согласия по основным вопросам торговли. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, Соединенные Штаты провели «продуктивные» переговоры. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что переговоры продолжатся в Вашингтоне на следующей неделе и что он надеется, что обе стороны смогут достичь взаимовыгодной сделки. Наконец, прогресс в переговорах отметил и президент США Дональд Трамп. Однако ничего конкретного ни одна из сторон не сообщила. Тем не менее инвесторы в целом позитивно воспринимают новостной поток о переговорах. В пятницу и европейские, и американские рынки заметно выросли. Индекс Euro Stoxx 50 поднялся на 1,8%, а S&P 500 – на 1,1%.

Сегодня азиатские индексы ощутимо прибавляют, нефть умеренно дорожает. Сегодня в США выходной в связи с Днем президента, и биржи страны закрыты, поэтому на остальных торговых площадках, как обычно в таких случаях, активность будет снижена.

Текущая неделе не богата на важные для рынка события. Следует отметить, пожалуй, лишь публикацию протоколов с последних заседаний управляющих советов ФРС и ЕЦБ (среда, 20 февраля, и четверг, 21 февраля, соответственно), а также выход январских данных по инфляции в еврозоне (пятница, 22 февраля).

Российский рынок сегодня начнет день небольшим ростом индекса РТС, примерно на 0,2%.