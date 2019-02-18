Благодаря укреплению рубля настроения на рынке в пятницу несколько улучшились, позволив ставкам отыграть назад часть недавнего повышения. Ближний и средний сегменты кривой процентных свопов опустились на 2–4 бп, более длинные ставки снизились на 10 бп. Ставки NDF/кросс-валютных свопов закрылись ниже в среднем на 5–7 бп (правда, 3-месячная ставка NDF все равно осталась под повышательным давлением). 3-месячная ставка MosPrime по итогам пятничной сессии не изменилась (8,62%), ставки FRA также закрылись на уровнях предыдущего дня.

Между тем волатильность в однодневных ставках в пятницу была по-прежнему высокой. Из-за значительного объема ликвидности, аккумулированного системой, ставка RUONIA в четверг упала до 7,34% (-19 бп). С начала периода усреднения в систему поступило уже около 700 млрд руб., в результате чего остатки средств банков на корсчетах в ЦБ на сегодняшний день достигли значительных 3,0 млрд долл., существенно превысив прогноз самого Банка России. В связи с этим, после произошедшего в четверг снижения однодневных ставок, регулятор решил провести депозитный аукцион тонкой настройки на срок пять дней. Лимит в 500 млрд руб. был выбран банками полностью, при этом они были готовы разместить на счетах в ЦБ и больше: объем заявок составил 621 млрд руб. Средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,71%. В результате однодневная ставка валютного свопа основную часть дня торговалась вблизи ключевой ставки ЦБ, а ее средневзвешенное значение составило 7,78% (+20 бп). Однодневные ставки по межбанковскому репо с ОФЗ отреагировали по-разному: на ближнем и среднем отрезках кривой ставки выросли на 10–20 бп, в дальнем сегменте – снизились на 30 бп.