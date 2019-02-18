ОФЗ: за неделю был нивелирован весь прирост, достигнутый в январе
Как только зазвучала санкционная риторика, практически все результаты ралли, длившегося с начала года, были нивелированы. В пятницу ОФЗ немного восстановили потери, понесенные во время санкционной распродажи днем ранее. При этом подъем котировок сопровождался заметным ростом объемов торгов, которые достигли почти 50 млрд руб. Больше всего сделок (более 12 млрд руб.) было в ОФЗ 26226 с погашением в 2026 г., прибавивших 0,3 п.п. от номинала. В ОФЗ 26221 с погашением в 2033 г. оборот превысил 11 млрд руб., цена выпуска поднялась на 0,3 п.п. В среднем же котировки рублевых госбумаг выросли на 0,2–0,5 п.п., тогда как рубль всю основную сессию стоял как вкопанный около отметки 66,6 руб./долл. и только поздно вечером укрепился до 66,3 руб./долл. вместе с ускорившимся ростом нефтяных цен. В целом прошлую неделю рынок ОФЗ завершил заметным снижением котировок: все российские активы существенно подешевели, как только на горизонте возникла угроза новых санкций против РФ.
Доходности вдоль кривой выросли на 10–20 б.п., курс рубля просел по сравнению с предыдущей пятницей почти на 1,7%. Если бы не более чем пятипроцентный рост цен на нефть, то продажи российских активов могли бы быть еще более интенсивными. Сейчас доходность ОФЗ в однолетней точке составляет 7,8% годовых, в пятилетней – 8,15%, в десятилетней – 8,4%, а в пятнадцатилетней – 8,55%, что примерно соответствует уровням начала года.
Практически за неделю был нивелирован весь прирост, достигнутый в январе 2019 г. Как мы и предполагали, это случилось очень быстро – стоило только основному риску для российских активов в виде санкций напомнить о себе. На этой неделе важных новостей или событий не ожидается. Понедельник будет неактивным днем на всех торговых площадках. Российскому рынку теперь будет трудно определиться с вектором движения, поскольку этот вектор будет сильно зависеть от потока новостей о санкциях, который является плохо прогнозируемым.
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