В годовом выражении в январе на темпы роста промпроизводства негативно повлияли замедление роста добычи нефти и газа, а также все большее сокращение выпуска в ряде ключевых сегментов обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что основным фактором торможения в обрабатывающей промышленности продолжает оставаться относительно слабый потребительский спрос на фоне усиления налоговой нагрузки и ускорения инфляции в январе 2019 г. Кроме того, падение производства ряда продуктов питания продолжает оставаться следствием снижения производства в сельском хозяйстве. Поскольку негативные последствия увеличения налогового бремени проявляются в течение значительного периода времени, мы считаем, что тенденция к снижению темпов роста промпроизводства сохранится в ближайшие несколько месяцев. Как мы уже писали ранее, дополнительным негативным фактором станет дальнейшее торможение экономики стран ЕС и Китая. Кроме того, негативное влияние на темпы добычи полезных ископаемых окажет выполнение обязательств в рамках сделки ОПЕК+. При этом мы полагаем, что в текущем году добывающий сектор останется одним из основных локомотивов роста.

По нашим оценкам, темпы роста промпроизводства снизятся до 1,1% в текущем году, а в 2020–2021 гг. промышленность будет прибавлять 1,3%–1,4% ежегодно.