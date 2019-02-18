Как сообщил Росстат, рост промпроизводства замедлился с 2,9% г/г в 2018 г. и 2,7% г/г в 4К18 до 1,1% г/г в январе 2019 г., оказавшись ниже наших ожиданий (1,5% г/г) и консенсус-прогноза рынка (1,8% г/г). Наше главное опасение связано с тем, что за весьма умеренным результатом роста промпроизводства все еще стоит в основном сильный рост в секторе добычи полезных ископаемых – рост выпуска в этом секторе замедлился с 7,2% г/г в 4К18 (4,1% г/г за весь 2018 г.), однако все еще составил 4,8% г/г в январе этого года.

Рост промпроизводства в обрабатывающей промышленности остается слабым – если в ноябре-декабре он был нулевым, и в 4К18 выпуск вырос всего на 0,9% г/г (и на 2,6% г/г за весь 2018 г.), то в январе выпуск продукции в этом секторе снизился на 1,0% г/г.

Таким образом, сохраняющаяся сильная зависимость роста промпроизводства от динамики сектора добычи полезных ископаемых, указывает на то, что рост, по сути, связан с государственными проектами; кроме того, общая цифра роста промпроизводства становится все менее показательной для интерпретации основных трендов в экономике.