Сегодня американский рынок закрыт на празднование Дня Президентов. Как следствие, у рубля в отсутствие заокеанского геополитического «белого шума» есть неплохой шанс восстанавливаться чуть более энергично – как того требует неожиданное массовое прозрение, что «жареные новости» относительно каких-то новых драконовских санкций против России оказались тем, что мы называем в последние годы фейком. Тем не менее, по состоянию на 13:30 МСК отечественная валюта, укрепившись с открытия к «зелёному» всего на 0,15%, «застряла» на отметке 66,22 за доллар, показывая явное нежелание штурмовать бывшую верхнюю границу торгового канала, уровень 66.

Нефть, правда, справедливости ради, тоже сегодня находится в явной растерянности, колеблясь вокруг отметки $66,40 за баррель сорта Brent. Что делать рублю с предыдущим неотыгранным походом «черного золота» с $61,75 до нынешнего уровня, не вполне понятно. Тут, как говорится, есть явная нестыковка. Рынки ждут её разрешения или, как минимум, вменяемого объяснения.

Пока, надо признать, среднесрочный тренд действительно говорит об укреплении нацвалюты – просто по той причине, что она незаслуженно пострадала в середине прошлой недели.

Есть два фактора:

а) высокая нефть (и она будет продолжать укрепляться из-за роста числа горячих геополитических точек на карте Земли, среди которых традиционно много нефтедобывающих стран);

б) вышеупомянутая просадка на фейке про введение санкций против России на прошлой неделе (их введут, но не сегодня, не завтра и даже не через месяц).

Промежуточная цель по рублю — 64,50. В перспективе до конца первого квартала — 62/$.

Между тем, на рынок продолжают прибывать всё новые и новые хорошие инфоповоды для роста. Так, по данным накануне опубликованного обзора рейтинговой компании Fitch, прибыль большинства российских нефтяных компаний в 2018 году выросла от 20 до 60%. Это комбинированный эффект слабого рубля и довольно существенно подросшей нефти. Как мы уже писали пару недель назад, прибыль НК «Роснефть» выросла в 2018 году почти на 50% год к году. Нефть также повысилась на многообещающих заверениях саудитов в отношении дальнейших перспектив соглашения ОПЕК+. Что примечательно, несмотря на это, в результате смягчения правил Россия увеличила добычу нефти до рекордного уровня. Вероятно, если соглашение ОПЕК+ продолжит действовать в 2019 году столь же эффективно, цены на нефть останутся на уровне пиковых значений 2018-го. Соответственно, российские нефтяники сохранят высокие показатели прибыли и дивидендов, и это останется одним из главных драйвером роста российского фондового рынка, а также умеренного восстановления рубля. Другой – как мы уже неоднократно ранее писали – повсеместное восстановления инвестиционного аппетита к высокодоходным облигациям, где очень хотелось бы видеть наши ОФЗ не меняющими постоянно правила размещения, а бесстрастно и рутинно размещающимися на классических условиях со стандартной переподпиской в 2-3 раза.