Настроения на глобальных финансовых рынках на прошедшей неделе были умеренно позитивными. Индексы акций и котировки нефти демонстрировали рост. Приток средств инвесторов в облигации развивающихся стран продолжился. CDS на ключевые развивающиеся страны снижались в пределах 4-10 б.п.

Несмотря на позитивную рыночную конъюнктуру, российские активы оказались под давлением в связи с эскалацией санкционной темы. По итогам недели 5-летний CDS на РФ расширился на 5 б.п., до 144 б.п. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia потеряли по 0,4%. Коррекция в рублевых активах оказалось более существенной. Доллар укрепился к рублю на 1,4%, кривая ОФЗ поднялась в пределах 6-20 б.п. Индекс государственных облигаций МосБиржи снизился на 0,4%, индекс корпоративных облигаций МосБиржи остался без изменений.

Санкционная тематика вновь вышла на первый план для российских активов. Тем не менее, учитывая отсутствие новизны в этом вопросе, российские активы отреагировали умеренным снижением котировок. Поддержку рублевым облигациям оказывает рост цен на нефть, относительно стабильные ставки по казначейским облигациям США, а также позитивная картина по инфляции в РФ. Так, по состоянию на середину февраля ИПЦ (по недельным данным Росстата) остается на уровне 5% (без изменений по сравнению с концом января), т.е. темп ускорения инфляции, по всей видимости, замедляется, что может позволить Банку России как минимум не повышать ставку на ближайших заседаниях.



