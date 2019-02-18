К середине дня индекс МосБиржи снижался на 0,87% до 2468,60 п., а РТС корректировался на 0,18% до 1175,39 п. Отечественный рынок начинал день с попытки роста, но выше 2494 пунктов индекс МосБиржи подняться не смог. Азиатский оптимизм натолкнулся на европейские опасения по поводу будущих американских тарифов на поставки автомобилей. Минторг США мог рекомендовать администрации Д. Трампа повысить тарифы автомобильного импорта на 25%, что способно привести к падению германских поставок на 50%. В значительной степени это относится и к отечественным компаниям, которые поставляют материалы для европейской автомобильной индустрии. Соответственно, распродажи коснулись не только сталеваров, но и вполне устойчивых бумаг ГМК «Норникель». Ещё в пятницу агентство Fitch сохранило инвестиционный рейтинг РФ с позитивным прогнозом. Однако для инвесторов этого оказалось мало, поскольку ожидания новых ограничений со стороны США всё ещё наполнены неопределённостью. Благодаря этому под давлением вновь были бумаги банковского сектора, а также «Газпрома» и «Роснефти». К слову о «Газпроме», в прессе продолжают разбирать возможные последствия принятия поправок в энергетическую доктрину ЕС, которые могут ограничить возможности поставок газовой монополии по «Северному потоку-2» объёмом в 50%. Впрочем, ещё на прошлой неделе озвучивалось то, что Германия смогла добиться исключений по данному проекту, ограничив предоставление мощности сторонним производителям на уровне 10%. В любом случае настроения российских инвесторов были далеки от позитивных. Индекс МосБиржи вновь стремится к тестированию поддержки 2450 пунктов при достаточно высокой активности. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил почти 22 млрд рублей.

Однако сам рубль оказался достаточно устойчивым. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,79%, недельная до 7,84%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Вероятность тотального запрета на владение отечественными долговыми обязательствами рынок оценивает весьма низко. Возможный запрет американцам владеть будущими выпусками рынок сможет переварить. Более того, перед принятием подобного решения можно ожидать более высокого спроса. Как минимум, прогнозы по инфляции на перспективу 1-2 года говорят о возвращении показателя к 4%, а это означает, что и ставка ЦБ РФ может начать снижаться уже во II полугодии текущего года. Соответственно, доходность по ОФЗ будет также сокращаться. На текущей неделе рубль также начинает получать поддержку налогового периода. И, наконец, нефть в районе $66 за баррель Brent – это вряд ли повод для давления на отечественную валюту.

Азиатские рынки показали неплохой рост в надежде на позитивное развитие переговоров США и Китая по торговым вопросам. Однако уже на европейской сессии появились поводы для сомнений. В минувшие выходные Минторг США предоставил доклад для администрации Д. Трампа об автомобильном рынке. Пока детали текста остаются неизвестными, но на рынке убеждены в том, что Белому дому было предложено повысить импортные пошлины. Соответственно, если рост пошлин на автомобили составит 25%, то германский автомобильный экспорт может сократиться до 50%. Кроме того, резко повысятся риски ответных действий со стороны Евросоюза, что в итоге будет негативом для международной торговли.

Нефть не смогла удержаться в плюсе. Китайские продажи легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта упали в январе на 15,8% в годовом выражении. При этом рост продаж автомобилей на альтернативных силовых установках вырос на 140% почти до 95 тыс. штук. В США число активных нефтяных буровых установок выросло за прошлую неделю на 3 штуки до 857 единиц.

Индекс доллара снижался на 0,22% до 96,493 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,2% против валюты США.

Торги в США не проводятся 18 февраля по причине праздника. Однако рынок не остаётся без событий. В Великобритании произошёл раскол среди лейбористов. Фракцию партии в парламенте покинула группа депутатов, которые настаивают на более активном продвижении идеи повторного референдума, а не обсуждении условий выхода из Евросоюза. В британском парламенте также подготовлен доклад, который предполагает принятие более строгих мер регулирования социальных сетей в части соблюдения авторских прав и доступа к личным данным пользователям. На рынке уже поговаривают о том, что у Facebook может появиться перспектива уплаты многомиллиардных штрафов. Российский рынок на фоне неуверенности в Европе предпочитает снижаться. Впрочем, уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи пока удерживается, а значит торговля проходит в консолидационном режиме. Заложенные риски на 70-90 пунктов – это далеко не самый плохой сценарий падения при озвученных планах новых ограничений.