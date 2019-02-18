В азиатском регионе старт торгов прошёл в позитивном ключе, а вот остальные фондовые рынки в мире не поддержали уверенные покупки в Азии. Стоит отметить тот факт, что рынки Востока лишь отыграли пятничную эйфорию на американском фондовом рынке, а европейские площадки уже полностью дисконтировали её. По итогам понедельника, биржевые индексы Китая, Гонконга и Японии прибавили почти по 2%.

В США сегодня выходной – День Президента, при этом фьючерсы на основные биржевые индексы торгуются, показывая почти нейтральную динамику. Европейские биржи преимущественно держатся в минусе, но потери скромные, в пределах 0.2%. В отсутствие крупной ликвидности сиз США вряд ли сегодня мы увидим сильные движения.

Практически все фондовые рынки в мире за прошедшие 1.5 месяца текущего года показали фантастический отскок, подойдя к сильным техническим уровням сопротивления, от которых в ближайшие недели может случиться довольно динамичный откат. Весь позитив на фондовых рынках связан с ожиданиями новых стимулов от мировых Центробанков, теперь все ждут запуска программ от ЕЦБ, слухи о которых появились в прошлую пятницу. Также инвесторы уже заранее заложили в стоимость акций будущий позитив от торгового перемирия между Китаем и США, поэтому, по факту мы запросто можем увидеть распродажи. На текущей неделе вновь продолжатся переговоры между этими странами, а ключевая дата пока – 1 марта.

Российские биржевые индексы с открытия резко спикировали, хотя и не столь драматично. На российские активы опять давят риски, связанные с новым пакетом санкций, который может затронуть целый ряд новых газовых проектов, а также наложить ограничения на новые выпуски госдолга РФ. К середине дня рублёвый индекс Московской биржи потерял почти 1%, откатившись до 2465 пунктов, при этом валютный РТС просел лишь на 0.3% — до 1174 пунктов. К сожалению, риски для всех российских активов в ближайшие недели будут только расти, поэтому инвесторам не стоит торопиться с новыми покупками. С начала текущего года в российские фонды пришли довольно внушительные западные капиталы, поэтому текущий выход из-за новых рисков может продолжаться несколько недель. Особенно виден выход нерезидентов по таким акциям, как, Сбербанк, Газпром, Яндекс, МТС, чьи расписки торгуются на зарубежных площадках. Серьёзные риски появились также для новых проектов Новатека и ряда других компаний, особенно банков.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТА

Индекс промышленных металлов показывает скромный рост на 0.1%. Цены на никель снижаются на 0.4%, по алюминию снижение на 0.3%. Цены на медь растут на 0.4%, на 1.5% растет палладий. Цена тройской унции золота прибавляет ещё 0.3%, торгуясь в районе 1325$. Котировки нефти марки Brent показывают почти нейтральную динамику и пока держатся выше 66$ за баррель. Нефть уже давно стала таким же рисковым активом, как и акции, поэтому, если на фондовых рынках США начнётся коррекция, то и нефтяные фьючерсы будут падать с опережающей динамикой.

Российский рубль в паре с долларом в первой половине дня укрепился на 0.2%, подобравшись к отметке 66.15. Несмотря на новые санкционные риски на российском долговом рынке не наблюдается никаких продаж. Индекс доллара показывает снижение на 0.2%, торгуясь вблизи отметки 96.5 пункта, а ключевая валютная пара евро/доллар показывает рост на 0.3%, превышая 1.133.

ПРОГНОЗ

До конца дня не стоит ждать существенных изменений. Техническая картина по российским индексам пока выглядит нейтрально, но спустя 1-2 недели всё может стать намного хуже. Если рублёвый индекс по итогам дня опустится ниже 2450 пунктов, лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими.